가수 서인영이 보유하고 있던 명품 가방을 처분한 지 얼마 지나지 않아 새로운 샤넬백을 품에 안았다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 보유하고 있던 명품 가방을 처분한 지 얼마 지나지 않아 새로운 샤넬백을 품에 안았다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 보유하고 있던 명품 가방을 처분한 지 얼마 지나지 않아 새로운 샤넬백을 품에 안았다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 보유하고 있던 명품 가방을 처분한 지 얼마 지나지 않아 새로운 샤넬백을 품에 안았다.28일 서인영의 유튜브 채널에는 '서인영 NEW 샤넬백 최초공개'라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다. 영상에서 제작진은 서인영이 입고 있던 잠옷을 보고 "너무 귀엽다"고 말했다. 이에 서인영은 "선물받았다. 권지용이 입는 브랜드라고 이 정도는 입어줘야 한다더라"고 설명했다.잠옷에 이어 뜻밖의 고가 선물도 공개했다. 서인영은 "그 언니가 생일 선물로 명품 가방도 줬다. 자기는 안 멘다고 샤넬 가방을 줬다"며 빨간색 미니 백팩을 꺼내 보였다. 이를 본 제작진은 "대박이다"라며 놀라움을 감추지 못했다.앞서 서인영은 지난달 유튜브를 통해 "돈이 필요하다"며 자신이 소장하고 있던 명품 가방을 중고 매장에 처분하는 과정을 공개했다. 당시 샤넬 페이던트백에는 160만원, 에르메스 에르백에는 260만원의 매입가가 각각 책정됐다. 총 420만원을 제시받은 서인영은 가격 협상 끝에 두 가방을 430만원에 판매했다.서인영은 올해 하반기 6세 연상의 최지훈 엔피(NP) 대표와 재혼을 앞두고 있다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했으며, 구체적인 결혼 날짜는 공개되지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr