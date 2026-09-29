가수 폴킴이 이전과 사뭇 달라진 분위기로 온라인상에서 화제를 모으고 있다./사진=텐아시아DB, 폴킴 SNS

가수 폴킴이 이전과 사뭇 달라진 분위기로 온라인상에서 화제를 모으고 있다./사진=텐아시아DB, 폴킴 SNS

가수 폴킴이 이전과 사뭇 달라진 분위기로 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 한층 선명해진 눈매를 두고 일부 누리꾼 사이에서는 성형 의혹까지 제기됐다.최근 온라인 커뮤니티에는 폴킴의 근황을 담은 사진과 과거 모습을 비교한 게시물이 확산됐다. 사진 속 폴킴은 대중에게 익숙했던 모습보다 눈매가 또렷해지고 쌍꺼풀 라인이 한층 선명해진 모습으로 시선을 끌었다.폴킴은 그동안 부드럽고 순한 인상으로 '두부상'을 대표하는 스타 중 한 명으로 꼽혀왔다. 그러나 최근 공개된 모습에서는 이전보다 눈매가 뚜렷해지면서 전체적인 분위기에도 변화가 생겼다.일부 누리꾼은 지난 7월부터 폴킴의 눈매가 이전과 달라 보인다며 다양한 반응을 나타냈고, 온라인상에서는 성형 여부를 두고 추측도 이어지고 있다. 다만 폴킴 측은 이와 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.달라진 외모가 관심을 끌면서 폴킴의 근황에도 이목이 쏠리고 있다. 폴킴은 올 하반기 첫 미국 싱글 '러브 미 하드'(Love Me Hard)를 발매하며 활동 영역을 넓힐 예정이다.폴킴은 지난해 9년간 교제한 비연예인 연인과 결혼 소식을 전했다. 당시 그는 아내에 대해 "힘든 순간마다 늘 괜찮다고 말해주는 사람"이라고 애정을 내비쳤다. 두 사람은 별도의 결혼식을 올리지 않고 혼인신고를 통해 부부가 됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr