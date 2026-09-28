김희정이 생일을 잊어버린 세 자녀에게 서운함을 드러낸다. / 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

김희정이 생일을 잊어버린 세 자녀에게 서운함을 드러낸다. / 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

김희정이 생일을 잊어버린 세 자녀에게 서운함을 드러낸다.28일 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 1회에서는 조미미(김희정 분), 전진희(강경헌 분), 황금순(김영옥 분), 최순덕(양희경 분), 박지영(조미령 분) 등 다섯 엄마와 가족들의 이야기가 시작된다.조미미는 '미미네 삼계탕'을 운영하며 세 자녀를 키워온 인물이다. 자신의 생일날에도 평소와 다름없이 가게 장사를 준비하지만 정작 자녀들은 엄마의 생일을 기억하지 못한다.강강남(강은탁 분), 강대치(김종훈 분), 강다미(정민아 분)는 각자의 일에 빠져 엄마의 생일을 지나친다. 조미미는 애지중지 키운 자녀들이 자신의 생일조차 챙기지 않자 섭섭함을 감추지 못한다.대신 조미미의 생일상을 준비한 사람은 시어머니 최순덕이다. 조미미는 최순덕의 아들과 23년 전 이혼했지만 두 사람의 인연은 계속되고 있다. 최순덕은 오랜 시간 집을 떠나 있는 아들을 대신해 전 며느리와 가족들의 곁을 지키고 있다.조미미와 막내딸 강다미 사이에서는 독립과 결혼을 둘러싼 갈등도 벌어진다. 서른을 앞둔 딸과 여전히 자식을 품 안에 두고 싶은 엄마의 생각이 부딪힌다.전진희의 가족은 조미미네와 다른 분위기다. 황금어패럴 대표인 전진희는 회사를 이끄는 CEO이자 차인성(남성진 분)의 아내다. 아들 차도윤(배지완 분)을 자신의 '우주'라고 부를 정도로 아들에게 각별한 애정을 쏟는다.전진희의 시어머니 황금순은 기억이 오락가락하는 상황에서도 집안의 중심을 잡고 있다. 그는 가족들에게 "나 정신 말짱하다"고 호통을 치는가 하면 자신의 재산을 한 푼도 물려주지 않겠다고 선언한다.며느리 전진희는 그런 황금순을 챙긴다. 겉으로는 별다른 문제가 없어 보이는 이 가족에게 앞으로 어떤 변화가 생길지도 주요 이야기로 다뤄진다.박지영은 딸 강예리(김나은 분)를 통해 인생의 변화를 노린다. 딸이 황금어패럴 집안과 결혼하기를 바라는 박지영은 강예리에게 걸려온 전화를 받고 기쁨을 감추지 못한다.'엄마가 미쳤어요'는 가족을 위해 살아온 엄마와 자신을 우선하며 살아온 엄마, 그리고 이들의 자녀들이 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린다.제작진은 "첫 회에서는 서로 다른 삶을 살아온 다섯 엄마와 그 가족들의 일상이 펼쳐진다"며 "평범해 보이는 가족들 안에 어떤 사연과 속내가 숨겨져 있을지 지켜봐 달라"고 전했다.'엄마가 미쳤어요'는 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr