안효섭과 홍화연이 스승과 제자로 호흡을 맞춘다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중
안효섭과 홍화연이 스승과 제자로 호흡을 맞춘다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중
배우 안효섭과 홍화연이 ‘파이널 테이블’에서 스승과 제자로 호흡을 맞춘다.

오는 10월 24일 첫 방송되는 JTBC 드라마 ‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’을 배경으로 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁을 그린 작품이다. 최근 매각 절차에 돌입한 JTBC가 안효섭과 홍화연을 앞세워 선보이는 신작이다.
안효섭과 홍화연이 스승과 제자로 호흡을 맞춘다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중
안효섭과 홍화연이 스승과 제자로 호흡을 맞춘다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중
안효섭은 뛰어난 요리 재능을 가진 천재 셰프 강한 역을 맡았다. 강한은 매년 다른 레스토랑으로 옮겨 다니며 세계 각지를 누비는 인물이다. 뉴욕의 유명 레스토랑과 계약한 뒤 출근을 앞두고 아버지와의 추억이 남아 있는 레스토랑 파밀리아를 찾았다가 이곳의 헤드 셰프가 돼 요리 서바이벌에 참가한다.

홍화연은 파밀리아의 홀 매니저 최송이 역을 연기한다. 최송이는 모종의 이유로 오명을 쓴 뒤 세상을 떠난 셰프 아버지의 명예를 되찾기 위해 요리 서바이벌에 나선다. 주방 경험은 없지만 손재주를 지닌 인물로, 강한의 훈련을 거쳐 보조 셰프로 성장한다.

강한과 최송이는 파밀리아를 살리겠다는 목표 아래 한 팀을 이룬다. 강한이 스승, 최송이가 제자가 돼 함께 대회를 준비하며 전 세계에서 모인 셰프들과 경쟁한다.

공개된 사진에는 두 사람이 처음 만난 순간부터 한 팀이 되어가는 과정이 담겼다. 오랜만에 파밀리아를 찾은 강한과 그를 바라보는 최송이의 모습이 포착됐다.

주방에서 함께 요리를 준비하는 장면도 공개됐다. 강한은 최송이에게 요리를 가르치고, 최송이는 이를 따라가며 실력을 쌓는다. 두 사람이 요리 서바이벌을 거치며 어떤 관계를 만들어갈지도 관전 포인트다.

‘파이널 테이블’은 오는 10월 24일 밤 10시 40분에 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오를 통해서도 전 세계에 공개된다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지