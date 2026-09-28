안효섭과 홍화연이 스승과 제자로 호흡을 맞춘다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

안효섭과 홍화연이 스승과 제자로 호흡을 맞춘다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

배우 안효섭과 홍화연이 ‘파이널 테이블’에서 스승과 제자로 호흡을 맞춘다.오는 10월 24일 첫 방송되는 JTBC 드라마 ‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’을 배경으로 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁을 그린 작품이다. 최근 매각 절차에 돌입한 JTBC가 안효섭과 홍화연을 앞세워 선보이는 신작이다.안효섭은 뛰어난 요리 재능을 가진 천재 셰프 강한 역을 맡았다. 강한은 매년 다른 레스토랑으로 옮겨 다니며 세계 각지를 누비는 인물이다. 뉴욕의 유명 레스토랑과 계약한 뒤 출근을 앞두고 아버지와의 추억이 남아 있는 레스토랑 파밀리아를 찾았다가 이곳의 헤드 셰프가 돼 요리 서바이벌에 참가한다.홍화연은 파밀리아의 홀 매니저 최송이 역을 연기한다. 최송이는 모종의 이유로 오명을 쓴 뒤 세상을 떠난 셰프 아버지의 명예를 되찾기 위해 요리 서바이벌에 나선다. 주방 경험은 없지만 손재주를 지닌 인물로, 강한의 훈련을 거쳐 보조 셰프로 성장한다.강한과 최송이는 파밀리아를 살리겠다는 목표 아래 한 팀을 이룬다. 강한이 스승, 최송이가 제자가 돼 함께 대회를 준비하며 전 세계에서 모인 셰프들과 경쟁한다.공개된 사진에는 두 사람이 처음 만난 순간부터 한 팀이 되어가는 과정이 담겼다. 오랜만에 파밀리아를 찾은 강한과 그를 바라보는 최송이의 모습이 포착됐다.주방에서 함께 요리를 준비하는 장면도 공개됐다. 강한은 최송이에게 요리를 가르치고, 최송이는 이를 따라가며 실력을 쌓는다. 두 사람이 요리 서바이벌을 거치며 어떤 관계를 만들어갈지도 관전 포인트다.‘파이널 테이블’은 오는 10월 24일 밤 10시 40분에 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오를 통해서도 전 세계에 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr