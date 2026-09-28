우즈가 원자폭탄을 소재로 한 한일 합작 영화 '다마코' 출연설을 직접 부인했다./사진=텐아시아DB

우즈가 원자폭탄을 소재로 한 한일 합작 영화 '다마코' 출연설을 직접 부인했다./사진=텐아시아DB

우즈가 원자폭탄을 소재로 한 한일 합작 영화 '다마코' 출연설을 직접 부인했다.우즈는 지난 27일 개인 라이브 방송을 통해 "이 이야기를 안 할 수가 없을 것 같다. 여러분들이 가장 궁금해하실 만한 걸 이야기해야겠다 싶다"며 최근 불거진 영화 출연 논란을 언급했다.그는 "하루 동안 무즈(팬덤명) 여러분들이 마음이 좋지 않았을 거라 생각한다. 기사가 잘못 나갔다. 대본을 받았고, 제가 그 내용에 대해 인지를 해서 회사에 신중하게 말씀드렸다. 굉장히 신중하게 생각하던 찰나에 저희가 고사했다. 그 와중에 기사가 났다"고 당시 상황을 설명했다.입장이 늦어진 이유도 전했다. 우즈는 "그런 점으로 시끄러웠던 것에 대해서는 죄송하다고 생각하지만, 저도 그렇고 회사도 그렇고 액션을 취한 게 없는 상황에서는 바로바로 할 수 있는 이야기가 없었다. 늦게나마 이야기할 수 있는 것"이라고 말했다. 이어 "저도 SNS를 보고 하니까 마음이 좋지 않았다. 빨리 이야기하고 싶었지만, 어제는 공연도 있고 해서 늦게 이야기하게 됐다"고 덧붙였다.우즈는 "끝이다. 뭐 없다. 사실 이렇게까지 논란이 불거질 줄 몰랐다. 많은 분이 걱정하시고, 그런 걸 미처 생각하지 못하지 않았다. 걱정하지 마시라"고 당부했다. 또 "저도 많이 생각하고, 많이 알려고 노력하고, 신중하게 모든 일을 진행하려 한다"고 덧붙이며 팬들을 안심시켰다.앞서 한 매체는 우즈가 배우 심은경, 안도 사쿠라 등과 함께 한일 합작 영화 '다마코'에 출연한다고 보도했다. 우즈가 노인의 첫사랑 손자 역을 맡는다는 구체적인 배역까지 전해지면서 캐스팅이 확정된 것으로 알려졌다.'다마코'는 1945년 일본 히로시마에 투하된 원자폭탄으로 부모를 잃은 소년을 중심으로 이야기가 전개되는 작품이다. 소년은 평소 알고 지내던 재일조선인을 따라 한국으로 향한 뒤 6·25 전쟁을 겪고, 일본인도 한국인도 아닌 경계인으로 살아가다 성인이 된 후 자신의 정체성을 찾아 일본으로 돌아가는 것으로 알려졌다.캐스팅 보도 이후 온라인에서는 작품의 소재와 줄거리를 둘러싼 비판이 제기됐다. 출연자로 이름이 언급된 우즈에게도 일부 비판이 향했지만, 우즈가 직접 출연을 고사한 작품이라고 설명하면서 캐스팅 보도와 거리를 뒀다.우즈가 본명 조승연으로 관객과 만날 영화 데뷔작은 '남벌'이다. 조선 초를 배경으로 능력과 계급이 다른 9명의 무사가 왜구에게 납치된 포로를 구하기 위해 대마도로 향하면서 벌어지는 이야기를 담은 하드보일드 무협 액션이다. 이모개 촬영감독의 첫 장편 연출작으로, 우즈는 궁수 첫놈 역을 맡는다.가수로서도 활동을 이어간다. 우즈는 월드투어 앙코르 콘서트 '2026 WOODZ WORLD TOUR Archive. 1 : Completed' 개최를 앞두고 있다. 팬클럽 선예매는 다음 달 6일 오후 8시, 일반 예매는 다음 날인 7일 오후 8시 진행된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr