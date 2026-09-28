정민아가 '엄마가 미쳤어요'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

정민아가 '엄마가 미쳤어요'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 정민아가 아역 시절부터 이어진 성준해 감독과의 인연을 밝혔다.28일 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 정민아, 동하, 김희정, 강경헌, 김영옥, 양희경, 이한위, 남성진, 조미령, 강은탁, 성준해 감독이 참석했다.'엄마가 미쳤어요'는 평생 가족을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 원수 같은 자식들이 얽히면서 벌어지는 가족 성장기를 그린 작품이다.정민아는 입양아 출신 강다미를 연기한다. 그는 캐릭터에 대해 "밝고 씩씩해 보이지만 내면 상처가 큰 친구"라며 "밝은 모습뿐만 아니라 이면의 아픔을 더 신경 써서 연기하려고 노력했다"고 말했다.이번 작품을 통해 성준해 감독과 재회한 정민아는 "이번에 또 함께 할 수 있어서 행복했다"라며 웃었다. 두 사람은 앞서 KBS1 '누가 뭐래도'에서 호흡을 맞춘 바 있다. 정민아는 "'누가 뭐래도'를 함께 한 성준해 감독님이 계셨고, 또 한 번 작품을 하고 싶었다"며 "정말로 존경하던 선배님들과도 함께하고 싶었기에 출연하게 됐다"고 설명했다.성준해 감독은 "정민아 배우가 아역 때, 초등학교 1~2학년 때 봤다"며 당시 어린이 드라마 프로듀서로 참여하면서 처음 만났다고 회상했다. 이어 성 감독은 "'마법전사 미르가온'이라는 어린이 드라마 배우 중에서 막내였다"라며 "성인이 된 정민아를 '누가 뭐래도'에 캐스팅하면서 다시 인연을 맺었다"고 말했다.'엄마가 미쳤어요'는 이날 오후 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr