그룹 아이들 우기 /사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 i-dle (아이들) 우기(YUQI)가 전곡 자작곡으로 구성한 새 미니 음반을 선보인다.소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 27일 아이들 공식 SNS 계정에 우기의 두 번째 미니 앨범 '二十七(27)' 트랙리스트를 올렸다.이번 음반에는 타이틀곡 'Stay'를 포함해 '快乐', 'Chamomile Tea', 'I Like You', 'Feels Right', '银河之舞' 등 총 6곡이 담긴다. 수록곡 중 '银河之舞'는 지난달 열린 아이들 월드투어 'Syncopation' 마카오 무대에서 먼저 공개된 곡이다. 함께 공개된 이미지에는 그네와 캐모마일, 햇살, 해바라기 등 각 곡의 분위기를 암시하는 사진들이 들어갔다.우기는 이번 앨범에 실린 모든 곡의 노랫말을 쓰고 멜로디를 붙였다. 솔로 데뷔 음반 'YUQ1'부터 작업을 함께해 온 작곡가 Siixk Jun과 BOYTOY가 다시 참여했으며, Val Del Prete를 비롯한 국내외 프로듀서진이 제작에 함께했다.앨범명인 '二十七(27)'은 우기의 현재 나이를 뜻한다. 스물일곱 살의 시점에서 마주한 개인적인 생각과 하루의 결들을 각 트랙에 녹여냈다.우기는 2024년 낸 첫 솔로 미니 앨범 'YUQ1'으로 55만 장 넘는 판매고를 올렸다. 이듬해 선보인 첫 싱글 'Motivation' 역시 발매 첫 주 41만 장 이상의 판매량을 기록하며 솔로 활동 기반을 다졌다.우기의 두 번째 미니 앨범 '二十七(27)'은 오는 10월 8일 주요 음원 사이트에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr