사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

인플루언서 홍영기가 긴 생머리와 자연스러운 미소가 돋보이는 근황을 공개했다.홍영기는 최근 자신의 인스타그램에 "추석도 끗 •• 🍵✨🍂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍영기는 긴 생머리를 양쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 채 옆을 바라보며 살짝 미소 짓고 있다. 아이보리 컬러의 니트 상의는 한쪽 어깨가 드러나는 디자인으로, 자연스럽게 드러난 어깨선과 긴 머리카락이 어우러진 모습이다. 앞머리를 가볍게 내린 헤어스타일과 은은한 핑크빛 메이크업도 얼굴을 가까이 담은 사진에서 눈에 띈다.이어진 사진에서 홍영기는 한 손에 젓가락을 들고 얼굴 가까이 가져간 채 카메라를 바라보고 있다. 손가락에는 여러 개의 반지가 보이며 입꼬리를 살짝 올린 표정과 길게 내려온 생머리가 자연스럽게 이어진다.마지막 사진에서 홍영기는 니트 상의에 짙은 데님 팬츠를 매치한 모습으로 휴대전화를 들어 사진을 촬영하고 있다. 짧은 기장의 상의 아래로 허리선이 살짝 드러났으며, 손목에는 실버 톤 시계를 착용했다. 상체부터 데님 팬츠까지 한 화면에 담기며 앞선 사진보다 전체적인 스타일링이 선명하게 드러난다.이를 본 팬들은 "너무 아름답다", "동안", "너무 예뻐", "항상 멋지세요", "누나 사랑해요", "아 예뻐" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 홍영기는 34세로 2009년 코미디TV '얼짱시대'를 통해 인지도를 키웠다. 홍영기는 2013년 3살 연하인 이세용과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 첫째를 임신했을 당시 이세용은 고등학교 2학년이었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr