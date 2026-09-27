사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 30기 옥순이 가을 나들이에서 다채롭고 미모가 물오른 모습을 공개했다.30기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "가을 맞이🍁"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 30기 옥순은 짙은 브라운 컬러의 V넥 니트에 와이드 데님 팬츠를 입고 한쪽을 바라보며 미소 짓고 있다. 니트 안으로는 레이스 장식이 들어간 화이트 상의가 살짝 드러나며 긴 머리를 자연스럽게 내려뜨린 채 두 손으로 블랙 가방을 잡고 서 있는 모습이다.이어진 사진에서 30기 옥순은 같은 차림으로 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 한쪽 어깨에 블랙 가방을 멘 채 몸을 살짝 기울였으며, 깊게 파인 브라운 니트 사이로 보이는 화이트 레이스와 길게 내려온 머리가 얼굴선을 부드럽게 감싸고 있다.또 다른 사진에서 30기 옥순은 브라운 니트를 벗고 화이트 레이스 민소매 상의와 데님 팬츠 차림으로 꽃밭 한가운데 서 있다. 양손으로 긴 머리카락을 양옆으로 펼쳐 들고 눈을 감은 채 미소를 지었으며 길게 떨어지는 비대칭 상의 아래로 와이드 데님이 이어져 앞선 사진과 다른 스타일을 보여준다.마지막 사진에서 30기 옥순은 꽃 옆에 쪼그려 앉아 두 손으로 양 볼을 감싼 채 고개를 살짝 숙이고 미소 짓고 있다. 화이트 레이스 상의로 드러난 어깨와 팔 라인이 가까이 담겼으며 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 블랙 숄더백을 함께 매치한 모습이다.이를 본 팬들은 "가을에 어울리는 아웃핏 이네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "진짜 여신이다", "청순+귀욤", "짱 이뻐영" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 30기 옥순은 동갑내기 영수와 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 '현실 커플'로 발전했다. 또 옥순은 자신의 유튜브 채널 '희노아락'에 출연해 영수와 결혼을 약속했다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr