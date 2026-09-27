트로트 가수 영탁이 아이돌이 강세를 보이는 음악방송에서 1위를 차지했다./사진=텐아시아DB

트로트 가수 영탁이 아이돌이 강세를 보이는 음악방송에서 1위를 차지했다./사진제공=어비스컴퍼니

트로트 가수 영탁이 아이돌이 강세를 보이는 음악방송에서 1위를 차지했다.영탁은 KBS 2TV '뮤직뱅크' 공식 홈페이지를 통해 공개된 9월 4주 K-차트에서 '꺾어'로 1위를 차지했다. 이날 '뮤직뱅크'는 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 생중계 여파로 결방돼 순위만 홈페이지를 통해 발표됐다.영탁은 '꺾어'를 함께 작업한 지광민 프로듀서의 게시물을 자신의 소셜미디어에 공유하며 1위 소식을 알렸다. 그는 소속사 어비스컴퍼니를 통해 "생각지도 못했던 음악방송 1위를 하다니, 영블스 고마워요. 모두 영블스 덕분입니다"라며 팬들에게 감사 인사를 건넸다. 이어 "1위를 한 기쁨을 현장에서 영블스와 나누고 앙코르 무대를 보여드렸다면 더 좋았을 텐데, 아쉽지만 다른 콘텐츠로 꼭 이 기쁨을 전할 테니 조금만 기다려 주세요"라며 결방으로 앙코르 무대를 선보이지 못한 아쉬움을 나타냈다.'꺾어'는 지난 14일 발매된 정규 3집 'GOGO'의 타이틀곡이다. 가야 하지만 가기 싫고 모든 것을 아는 것 같다가도 허둥대는 순간을 담아 예상과 다르게 흘러가도 괜찮다는 메시지를 유쾌하게 풀어낸 일렉트로닉 댄스곡이다. 몸을 자유자재로 꺾는 포인트 안무를 내세워 각종 숏폼 콘텐츠에서도 활용되고 있다. 영탁은 이번 앨범에 수록된 12곡 가운데 11곡의 작사·작곡·편곡에 참여했다. 'GOGO'는 한터차트 기준 초동 판매량 37만 463장을 기록했다.지난 21일 발표된 한터차트 2026년 9월 3주 주간 음반 차트에서는 음반 지수 31만 5200.72점, 판매량 30만 3724장으로 정상에 올랐다. 주간 월드 차트에서는 월드 지수 1만 1590.02점으로 2위를 기록했다. 써클차트 38주차(9월 13~19일) 리테일 앨범 차트에서도 1위를 차지했다.유튜브에서도 성과를 냈다. '꺾어' 뮤직비디오와 음원은 각각 한국 인기 뮤직비디오 Top100과 한국 인기곡 Top100에 진입했다. 1theK Originals 채널에 공개된 '꺾어' 수트댄스 영상은 공개 일주일 만에 조회수 50만 회를 넘긴 뒤 한국 인기 뮤직비디오 Top100에도 이름을 올렸다.영탁은 오는 10월 3일부터 5일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 단독 콘서트 'TAK SHOW5'를 개최한다. 이후 10월 24~25일 전주, 11월 28~29일 대구, 12월 19~20일 인천, 내년 1월 16~17일 부산에서 공연을 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr