그룹 AOA 출신 권민아가 피부과 회원권 환불 과정에서 갈등을 겪고 있다며 억울함을 호소했다./사진=권민아 SNS

그룹 AOA 출신 권민아가 피부과 회원권 환불 과정에서 갈등을 겪고 있다며 억울함을 호소했다.권민아는 27일 자신의 소셜미디어를 통해 한 피부과를 이용하는 과정에서 겪었다는 일을 상세히 공개했다. 권민아에 따르면 그는 지난 7월 흉터 재생을 위해 시술받은 뒤 효과와 병원에 대한 신뢰를 바탕으로 회원권을 결제했다. 이후 남은 금액을 사용하기 위해 지난 5일 다시 병원을 찾았으나 이전과 달리 담당 직원들이 바뀌어 있었다고 설명했다.이날 추가 시술받기 위해 상담을 진행한 권민아는 바로 진료와 시술이 가능하다는 취지의 안내를 받고 결제를 마쳤다고 주장했다. 그러나 실제로는 앞에 대기 중인 고객이 있었고, 별도의 설명 없이 40~50분 이상 기다리게 됐다는 게 그의 설명이다.권민아는 "실장님은 인지한 후에도 제가 장시간 대기하는 동안 여러 차례 마주쳤음에도 순서 변경 및 예상 대기시간을 고지하지 않았다"고 주장했다. 이후 해당 직원이 통화 과정에서 잘못을 인정했다고도 덧붙였다.권민아는 대기 시간이 길어지는 동안 시술 메뉴판이라도 볼 수 있게 해줬으면 좋았겠다는 취지로 이야기했지만 "그건 고객이 갖다 달라고 하시든가 하셨어야죠?"라는 답변을 들었다고 전했다. 결국 병원에 대한 신뢰가 훼손됐다고 판단해 지난 5일 결제한 회원권의 환불을 요구했다. 이 과정에서 적립금과 서비스 금액 차감을 두고 또 다른 갈등이 발생했다고 주장했다.권민아는 "환불동의서는 애초 사전고지나 동의서를 받은 것이 없다"며 9월 결제분에 대해서만 환불을 요청했지만 지난 7월 이용 당시 적용된 적립금까지 차감한다는 안내를 받았다고 밝혔다. 이어 환불 규정과 적립금 차감 방식 등을 사전에 안내받거나 동의한 적이 없다며 관련 근거 자료를 요청했다고 설명했다. 그러나 병원 측으로부터 "우리 병원 규정입니다"라는 답변받은 이후 원활한 소통이 이뤄지지 않았다고 주장했다.권민아는 내용증명을 보낸 뒤에도 답변받지 못해 직접 병원을 찾아갔다고 밝혔다. 이 과정에서 직원에게 "컴플레인 예약은 받지 않습니다", "저희는 컴플레인 안 받습니다"라는 말을 들었다고 주장하며 당시 녹취 일부도 공개했다. 공개한 음성은 특정 인물을 식별할 수 없도록 변조했다고 설명했다.그는 "환불을 떠나서 저렇게 말을 뱉은 응대는 처음 봤다"며 "고객 CS 응대에는 컴플레인 고객 응대도 같이 반드시 들어간다"고 불만을 나타냈다. 이어 "이제 화상치료도 다른 것도 아무것도 받지 않고, 피부과랑은 멀리 지내도록 하겠다"며 "우선은 조치 취할 수 있는 만큼 취해놨지만, 의료기관 상대로 참 힘들다"고 토로했다.권민아는 "아무런 조치가 시행되지 않는다면 저도 법에 걸리지 않는 선에서 오픈해야겠다"며 "화상치료건 흉터 치료건 외에 미용시술이건 이제 아무것도 하지 않겠다"고 밝혔다. 그는 지난 2월 피부 리프팅 시술을 받은 뒤 화상 피해를 입었다고 호소했다. 당시 볼과 턱, 목 부위 등에 생긴 상처를 공개하며 피해 사실을 알렸다.7월에 셀르디엠 맞고 그때 모든분들에게 신뢰를 얻어 흉터 재생에도 효과가 좋아, 또 다른 시술들이랑 묶으니 더 저렴하길래 회원권 끊구 잔액쓰려고 두달만인 9/5일에 갔을때는 이 총괄실장님도 아니셨고, 담당실장님마저 다 바뀌어있었다. 이번에도 셀르디엠 포함 치료겸 묶음 시술 하고싶어서 갔고, 담당실장님이 배정되셔서 상담들어갔는데 시술 지금 바로 들어간다고 회원권 결제 상담만 쫌 하다가 하기로하고 결제 후 바로 중간 대기실에 있었는데..약40~50분 이상 흘렀을까? 분명 상담실장으로부터 바로 진료·시술에 바로 들어갈 수 있다는 취지로 안내받았으나 나중에 알고보니 실제로는 앞에 고객 2명이 더 추가가 있었습니다. 실장님은 인지한 후에도 제가 장시간 대기하는 동안 여러 차례 마주쳤음에도 순서 변경 및 예상 대기시간을 고지하지 않았고, 기다리다가 담당실장님께 여쭤보러갔을땐 대뜸 저 앞에서 간호선생님에게 감정적으로 라인안잡냐고 질책하는 모습도 있었습니다. 이후 실장님도 통화로 모든 잘못을 인정하였습니다. 이 과정에서 바로 들어가실꺼라 시술메뉴판도 못 보게하셨는데 대기가 길어지게 됬으면 그거라도 보고있으라고 하시지..말씀드렸더니 그건 고객이 갖다 달라고 하시든가 하셨어야죠? 이렇게 또 응대하시니 그냥 이 병원 귀책사유 플러스 병원에 대한 신뢰가 훼손되어 특히 직원들끼리나, 고객과의 커뮤니케이션 부분..9/5 결제한 회원권의 환불을 요청하였고, 이후에는 총괄실장님과 사전 고지·동의하지 않은 적립금 및 서비스 차감 문제로 분쟁이 생겼습니다. 환불동의서는 애초 사전고지나 동의서를 받은것이 없고, 9월분만 환불신청했는데 7월분 적립금도 삭감하신다고 하셔서 그게 왜 그렇게 되나요 했더니 적립금 후 차감 방식이라서요. 라고 하시길래 저는 당시 환불 시 적용되는 구체적인 환불규정, 그리고 적립금의 선·후차감 순서, 환불 시 적립금 및 서비스 금액의 차감방법에 대해 사전에 설명·고지받거나 동의한 사실이 없습니다. 있으시다면 제 싸인이 있거나 근거가되는 자료요청을 드렸더니, 우리 병원 규정입니다. 하시고 이후부터는 대꾸도 안하시고 제 연락은 싹 피하시길래 내용증명 후 일주일이 지나도록 답이 없어서 병원을 직접찾아가서 여러가지 자료요청을 해야만했습니다. 녹취록에도 저도 고객이에요 했더니 예약 안 하셨잖아요 (아니 답변도 안주시고 전화도 안받으시는데) 하는순간 ✔️"컴플레인 예약은 받지않습니다." , ✔️"저희는 컴플레인 안받습니다." 잘 못 들었나해서 몇번이나 녹취록을 재생해봣어요..환불을 떠나서 저렇게 말을 뱉은 응대는 처음봤습니다. 고객CS응대에는 컴플레인 고객응대도 같이 반드시 들어가니깐요..저희는 이라면 병원전체를 의미하시는 것 같은데 맞나요? 이제 화상치료도 다른것도 아무것도 받지않고, 피부과랑은 멀~리 지내도록 하겠습니다. 우선은 조치 취할 수 있는만큼 취해놨지만, 의료관할 상대로 참 힘듭니다.아무런 조치가 시행되지 않는다면 저도 법에 걸리지 않는 선에서 오픈해야겠네요. 화상치료건 흉터 치료건 외에 미용시술이건 이제 아무것도 하지 않겠습니다. 남은대로 있는대로 가진대로 살아야죠. 제가 전생에 피부과에 나쁜짓거리를 참 많이 했나봅니다..?ㅠㅠ이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr