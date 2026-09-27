사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 브라운 재킷을 입고 가을 분위기의 모습을 공개했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "가을이 왔음이 느껴지는 이유는 무엇보다 스웨이드에 눈이 가기 때문인것 같아요 이번에 입은 자켓은 여유 있게 떨어지는 실루엣이라 툭 걸쳐도 자연스럽게 멋스러운 느낌 🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 야외에 앉아 한 손으로 짙은 색 음료가 담긴 잔을 들고 아래를 바라보며 살짝 미소 짓고 있다. 여유 있는 실루엣의 브라운 스웨이드 재킷 안에는 몸에 붙는 회색 상의를 입고 짙은 색 미니스커트를 매치했다. 자연스럽게 내려온 긴 갈색 머리와 목에 착용한 작은 펜던트 목걸이, 손가락의 여러 반지가 차분한 가을 스타일을 완성했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 음료를 내려놓은 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 브라운 재킷을 자연스럽게 열어 입어 안쪽의 회색 상의가 드러났으며, 짧은 스커트 아래로 길게 뻗은 다리 라인이 시선을 끈다. 양옆으로 부드럽게 갈라진 긴 머리가 얼굴선을 감싸면서 또렷한 이목구비가 한층 강조됐다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 다리를 꼰 채 한 손으로 음료 잔을 잡고 시선을 아래로 내렸다. 넉넉한 재킷 소매와 짧은 스커트가 대비를 이루며 가녀린 다리 라인이 돋보이고 길게 늘어뜨린 머리와 은은한 메이크업이 자연스럽게 어우러진 모습이다.마지막 사진에서 29기 옥순은 같은 브라운 재킷과 미니스커트 차림으로 서서 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 재킷 아래로 짧은 스커트와 늘씬한 각선미가 드러나며 긴 머리를 자연스럽게 내려뜨린 모습과 작은 목걸이까지 앞선 사진의 가을 스타일을 그대로 이어갔다.한편 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 1989년생 간호사로 29기 당시 '인기녀'로 거듭난 후 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr