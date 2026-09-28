그룹 프로미스나인(fromis_9) 송하영이 기상캐스터로 변신했다가 이수근의 예상치 못한 한마디에 웃음을 안겼다./사진=텐아시아DB

그룹 프로미스나인이 '아는형님'에 출연해 활약했다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

그룹 프로미스나인(fromis_9) 송하영이 기상캐스터로 변신했다가 이수근의 예상치 못한 한마디에 웃음을 안겼다.지난 26일 방송된 JTBC '아는 형님' 추석 특집에는 프로미스나인 송하영, 이채영, 백지헌이 출연했다. 백지헌은 설민석의 직속 제자로 소개됐다. 설민석의 강의를 들으며 역사를 공부했고, 한국사능력검정시험 1급 자격증까지 취득했다고 밝혔다. 그는 "완전 팬이다"라며 설민석을 향한 팬심을 나타냈다.백지헌은 "어렸을 때부터 역사 프로그램 보는 걸 좋아했고 공부하는 것도 좋아했다. 역사 공부하면 (시험은) 늘 100점이었다"고 남다른 관심을 이야기했다.송하영은 '아침&'에서 기상캐스터를 맡았던 경험을 살려 안동 날씨를 전하는 데 도전했다. 그는 "오늘 날씨 전해드리겠습니다"라며 능숙하게 시작했지만, 광주광역시 출신인 만큼 사투리를 감추려다 특유의 억양이 묻어났다. 이를 듣던 이수근은 "이북 날씨 같다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.포항 출신 이채영은 사투리 때문에 벌어진 에피소드를 공개했다. 가족들과 해외여행을 갔을 당시를 떠올린 그는 "이모부랑 할아버지랑 다 같이 이제 '니 뭐 해가! 으제 금마가!' 이렇게 얘기를 하고 있었는데 사람들이 싸우는 줄 알고 경찰에 신고했다"고 말했다.서울에 처음 올라왔을 당시 겪은 문화 차이도 언급했다. 이채영은 카페 메뉴판을 보면서 "'블루베리 스무디'처럼 (포항 사투리는) 끝이 다 떨어지는데 (표준어는 끝 음이 올라가) 이 음을 언제 다 외우지"라고 생각했다고 회상했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr