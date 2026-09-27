사진=이미주 유튜브

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러블리즈 출신 이미주가 결혼을 향한 솔직한 의지를 드러냈다.25일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 '한국의 미로 경복궁 접수하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이미주는 한국의 아름다움을 알리기 위해 48년 차 한복 디자이너 박술녀를 만났다. 러블리즈 데뷔 초 한복을 맞췄던 인연이 있는 두 사람은 오랜만의 만남에도 반가운 분위기를 보였다.박술녀는 이미주를 보자마자 나이를 언급하며 결혼 이야기를 꺼냈다. 그는 "나는 20대로 기억했는데 모습은 20대인데 어느새 30대더라"며 "짝을 찾아야 할 것 같다"고 조언했다. 자신도 33세에 결혼했다는 박술녀의 말에 이미주는 "진짜 때가 왔다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.박술녀의 조언은 계속됐다. 그는 "이렇게 예쁠 때 짝을 만나면 좋겠다. 노력 안 하면 안 된다"고 말했다. 이미주는 "내 짝은 어디에 있나"라며 능청스럽게 반응했다.이미주는 박술녀가 한복 일을 시작하기 전 만든 것으로 알려진 옷부터 다양한 한복을 입어봤다. 고운 한복 자태에 감탄한 박술녀는 "시집만 가면 내가 한복은 책임지기로 했다"고 약속했다.최근 유튜브 콘텐츠를 통해 신부 관리를 받고, 소개팅을 했던 이미주는 "진짜 꼭 시집가겠다"며 "온 세상이 나를 이렇게 도와주는데 결혼 못 하면 바보"라고 말해 폭소를 안겼다.박술녀는 상대를 너무 따지거나 이상형의 기준을 높게 잡지 말라는 조언도 더했다. "그 남자가 미주를 안 좋아할 수도 있다"는 현실적인 말에 이미주는 당황하면서도 웃음을 터뜨렸다.한복을 차려입은 이미주는 이후 경복궁으로 이동해 시민들과 만났다. 장기 연애 중인 커플을 만난 그는 결혼을 권하던 중 "저도 결혼 준비 중이다"고 깜짝 고백했다. 곧바로 "남자 빼고 다 있다. 준비는 다 돼 있는데 남자가 없어서 찾고 있다"고 덧붙이며 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 이미주는 2024년 4월 축구선수 송범근과 공개 열애를 인정했지만, 지난해 1월 결별 소식을 알린 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr