그룹 에이티즈(ATEEZ) 산이 이탈리아 밀라노에서 불거진 열애설을 부인했다./사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈(ATEEZ) 산이 이탈리아 밀라노에서 불거진 열애설을 부인했다./사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈(ATEEZ) 산이 이탈리아 밀라노에서 불거진 열애설을 부인했다.산은 지난 26일 팬 소통 플랫폼을 통해 "팬분들이 걱정할까 봐 이야기한다"며 "열애설이 뜨는데 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.앞서 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에는 산이 밀라노 거리에서 한 여성과 함께 걷는 모습이 담긴 사진과 영상이 확산했다. 산은 지난 21일 패션위크 참석을 위해 출국한 상태였으며, 해당 게시물을 바탕으로 일각에서 열애 의혹이 제기됐다.산은 열애설을 부인하는 동시에 사생활을 침해하는 일부 팬들의 행동에도 경고했다. 그는 "일정을 소화 중인데 어떻게 알고 가는 곳마다 사람들이 따라와서 매우 당황스럽다. 우연히 마주치는 건 반갑지만 이건 아니다"라고 말했다. 이어 "(스케줄 외에 몰래 따라오는 것) 그러는 거 아니다. 몰래 찍은 것도 명백한 잘못이다. 잡히기 전에 범죄는 하지 맙시다"라고 강조했다. 그러면서 "여러분은 아무 걱정하지 마시라. 일정 잘 마치고 돌아가겠다"며 팬들을 안심시켰다.소속사 KQ엔터테인먼트 역시 열애설을 부인했다. 소속사 측은 사진 속 여성에 대해 "밀라노 현지 브랜드 관계자로, 행사 진행에 필요한 물품을 구매하러 가던 중 촬영된 것"이라고 설명했다. 당시 현장에는 매니저와 현지 경호원도 함께 있었다고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr