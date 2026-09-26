'그래, 이혼하자'는 전 회차 0%대 시청률로 종영했다. / 사진제공=캔버스엔

배우 김지석이 ‘그래, 이혼하자’를 마무리한 가운데 드라마는 방영 기간 내내 1%의 벽을 넘지 못하면서 전 회차 0%대 시청률로 종영했다.지난 23, 24일 방송된 KBS Drama ‘그래, 이혼하자’ 11화와 최종회에서는 지원호(김지석 분)와 백미영(이민정 분)이 오랜 관계를 정리하고 각자의 길을 선택하는 모습이 그려졌다.지원호는 백미영이 유산에 대한 진실을 알게 된 뒤 상처받을 것을 걱정했다. 이후 백미영에게 지앤화이트의 경영권을 넘기고 그의 새로운 선택을 응원했다. 백미영에게 용감하다고 말하며 힘을 북돋기도 했다.두 사람은 결국 이혼했다. 지앤화이트를 떠났던 지원호는 시간이 흐른 뒤 디자이너로 돌아왔고, 백미영과 다시 마주했다. 부부 관계를 끝낸 두 사람이 각자의 자리에서 새로운 출발을 하는 모습으로 작품은 막을 내렸다.김지석은 작품에서 오래 함께한 부부의 익숙한 관계와 갈등을 표현했다. 백미영과 쌓아온 오해가 드러나는 과정에서는 감정의 변화를 보여줬고, 관계가 끝난 뒤에도 남아 있는 미안함과 애틋함을 연기했다.최종회에서는 백미영의 선택을 받아들이고 자신의 길을 찾아가는 지원호의 모습을 그렸다. 두 사람이 이혼 후 각자의 삶을 선택하는 과정까지 이어지며 지원호의 이야기도 마무리됐다.김지석은 “‘그래, 이혼하자’를 함께해 주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다. 지원호를 통해 여러 감정을 보여드릴 수 있었기에 저에게도 의미 있는 시간이었다”며 종영 소감을 밝혔다. 이어 “함께 호흡한 배우분들 덕분에 즐겁게 촬영할 수 있었고, 현장에서 애써주신 감독님과 작가님, 모든 스태프분께도 감사드린다. 지원호와 함께한 시간을 잘 간직하고 또 다른 작품에서 좋은 모습으로 인사드리겠다”고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr