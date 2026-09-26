사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

가수 겸 배우 아이유가 단발머리로 촬영한 자연스러운 셀카를 공개했다.아이유는 최근 자신의 인스타그램에 "단발인의 가로샷"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아이유는 실내에서 한쪽 팔을 베고 옆으로 누운 채 카메라를 바라보고 있다. 회색 체크 셔츠를 입은 아이유의 짧은 머리카락이 이마와 눈가, 볼을 따라 자연스럽게 흩어져 있으며 얼굴을 화면 가까이에 둔 구도 속 또렷한 눈매와 살짝 다문 입술이 그대로 담겼다.이어진 사진에서 아이유는 같은 자세로 얼굴을 한층 가까이 보여주고 있다. 팔과 셔츠 소매에 머리를 기댄 채 시선을 카메라에 맞췄으며 여러 가닥의 앞머리가 얼굴 위로 내려와 눈과 코 주변을 가로지르는 모습까지 선명하게 포착됐다.마지막 사진에서 아이유는 레몬 무늬가 들어간 흰색 반소매 티셔츠를 입고 옆으로 누워 은은하게 미소 짓고 있다. 짧은 머리카락이 얼굴 대부분을 덮을 정도로 흩어진 가운데 머리카락 사이로 드러난 눈과 살짝 올라간 입꼬리가 앞선 사진과 다른 표정을 보여준다.이를 본 팬들은 "짧은 머리가 잘 어울려요", "내 공주", "너무 예뻐", "다 예뻐 ", "언니 축복이 끝이 없댜", "너무 좋다" 등의 댓글을 달았다.앞서 아이유는 공개연애를 하던 배우 이종석과 결별 소식을 알렸다.한편 1993년생으로 33세인 아이유는 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 동명의 타이틀곡은 공개 당일 멜론 HOT100 발매 30일·100일 차트와 지니 TOP200, 벅스 실시간 차트에서 정상을 차지했다. 멜론 TOP100에서는 2위를 기록했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr