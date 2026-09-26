이민호가 출연한 영화 ‘암살자(들)’이 지난 23일 개봉했다. / 사진제공=하이브미디어코프

이민호가 출연한 영화 ‘암살자(들)’이 지난 23일 개봉했다. / 사진제공=하이브미디어코프

배우 이민호가 영화 ‘암살자(들)(감독 허진호)’에서 사회부 신입 기자로 변신했다.이민호는 지난 23일 개봉한 영화 ‘암살자(들)’에서 동성일보 사회부 신입 기자 한영일 역을 맡았다. ‘암살자(들)’은 1974년 8월 15일 광복절 경축식에서 벌어진 영부인 저격 사건을 소재로 사건을 둘러싼 의혹과 배후를 추적하는 작품이다.한영일은 광복절 경축식 취재 현장에서 총격 사건을 직접 목격한다. 현장 상황을 카메라에 담고 피해 상황을 살핀 그는 이후 자신이 본 내용을 토대로 사건을 취재하기 시작한다.취재를 이어가던 한영일은 공식적으로 알려진 내용과 자신이 현장에서 확인한 상황 사이에서 의문점을 발견한다. 경험이 많지 않은 신입 기자지만 직접 현장을 찾아다니며 사건의 정황을 확인하고 답을 찾아간다.이민호는 한영일의 자유로운 성격과 신입 기자의 패기를 표현했다. 취재 현장에서는 거리낌 없이 질문을 던지고, 자신의 생각을 밝힐 때는 단호한 모습을 보였다. 선배 기자 재환(박해일 분)과 함께하는 장면에서는 장난스러운 태도와 진지한 모습을 오간다.1974년을 배경으로 한 작품인 만큼 외적인 변화에도 힘을 줬다. 이민호는 현장을 직접 뛰어다니는 한영일의 모습을 통해 기존 작품에서 보여준 이미지와 다른 모습을 보여줬다. 사건을 취재할수록 달라지는 표정과 태도로 인물의 변화를 표현했다.이민호는 오랜 기간 해외에서 활동하며 글로벌 팬덤을 쌓아왔다. 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 지난 3월 발표한 ‘2026 해외한류실태조사’에서는 전 세계 한류 팬들이 가장 선호하는 한국 배우 부문 1위에 13년 연속 이름을 올렸다.‘암살자(들)’은 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션에 공식 초청돼 월드 프리미어를 진행했다. 영화제 기간 마련된 총 4256석이 전 회차 매진됐으며, 국제 관객상(International People’s Choice Award) 러너 업(Runner-Up)에 선정됐다. 이민호가 참석한 공식 대담 행사 ‘In Conversation With…’ 세션도 사전 예매 시작과 함께 전석 매진됐다.이민호는 최근 작품마다 다른 장르와 역할을 맡고 있다. ‘파친코’에서는 자수성가한 사업가 한수를 연기했고, ‘별들에게 물어봐’에서는 산부인과 의사이자 우주관광객 공룡 역을 맡았다. 영화 ‘전지적 독자 시점’에서는 유중혁 역으로 액션 연기를 선보였고, 이번 ‘암살자(들)’에서는 1970년대 신입 기자를 연기했다.이민호가 출연한 영화 ‘암살자(들)’은 지난 23일 개봉해 상영 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr