사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 보트 위에서 여유로운 모습을 공개했다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "주말나들이🚢🥩"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 정희는 보트 운전석에 앉아 한 손으로 핸들을 잡고 옆을 바라보고 있다. 블랙 크롭톱과 쇼트 팬츠를 입고 허리 부분에 화이트 컬러가 들어간 스타일링을 선보였으며, 길게 늘어뜨린 머리 위로 선글라스를 올리는 순간이 자연스럽게 포착됐다. 손목의 얇은 팔찌와 손가락의 반지가 가볍게 포인트를 더했다.사진 속 31기 정희의 뒤로는 잔잔한 물결과 초록빛 산이 길게 펼쳐져 있다. 보트의 투명한 윈드실드와 운전대, 좌석까지 화면에 함께 담겼으며 해가 내려가는 시간대의 밝은 하늘과 수면 풍경이 31기 정희의 모습을 둘러싸고 있다.한편 1993년생인 31기 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr