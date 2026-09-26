은가은이 육아 방식을 두고 모친과 의견 차이를 보였다. / 사진제공=KBS2

은가은이 육아 방식을 두고 모친과 의견 차이를 보였다. / 사진제공=KBS2

가수 박현호와 은가은이 딸 서원이를 데리고 처음으로 처가를 찾는다. 이 과정에서 은가은과 어머니가 육아 방식을 두고 의견 차이를 보인다.26일 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 박현호-은가은 부부가 딸 서원이와 함께 은가은의 고향인 김해를 방문하는 모습이 공개된다.세 사람은 기차를 타고 구포역에 도착한다. 은가은의 어머니는 역으로 마중을 나와 처음 만나는 손녀 서원이를 반긴다. ‘살림남’에 처음 출연한 은가은의 어머니는 “덥고 힘든데 왜 나왔냐?”는 딸의 말에 “하나도 안 힘들다”며 손녀를 바라본다.기차역에서부터 의견 차이를 보인 은가은과 어머니는 집에 도착한 뒤에도 대화를 이어간다. 은가은은 앞서 어머니에게 음식을 많이 준비하지 말라고 당부했지만, 어머니는 명절 음식을 마련한 데 이어 멥쌀가루를 꺼내 함께 송편을 만들자고 제안한다.은가은은 “서원이가 요즘 뭐든 다 입으로 가져가서 안 된다”고 걱정한다. 이후 세 사람은 함께 송편을 만들기 시작한다. 이 과정에서 서원이가 기침하자 은가은은 “혹시 가루가 입에 들어간 것 아니냐?”며 걱정하는 모습을 보인다.이를 지켜보던 MC 이요원은 “원래 첫 아이 때는 모든 게 예민하고 조심스럽다”고 말했다. 박현호가 “그럼 이요원 선배님도 비슷하셨냐?”고 묻자 이요원은 “아니다. 저는 딱히…”라고 답했다.이후 은가은의 어머니가 송편 반죽을 떼어 서원이가 만질 수 있도록 하자 은가은은 다시 불편한 기색을 보인다. 박현호는 두 사람 사이에서 서원이를 데리고 나와 낮잠을 재운다.스튜디오 게스트로 출연한 환희는 이 모습을 보며 “결혼이 이런 거군요”라고 말했다. 이요원은 “그렇다. 결혼하면 계속 눈치 보고 살아야 한다”고 설명했다.은가은과 어머니는 서로에게 싸였던 서운함도 꺼내놓는다. 은가은은 “어릴 때부터 엄마가 ‘네 인생은 네가 알아서 살아’라는 말씀을 많이 하셨다”, “엄마가 나한테 관심이 없는 것처럼 느껴졌다”고 털어놓는다. 이에 은가은의 어머니는 “내가 언제 그런 말을 했냐?”고 반문한다. 이어 “딸이 결혼 후에 더 다정해질 줄 알았는데…”라고 말하다 눈물을 보인다.KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 475회는 26일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr