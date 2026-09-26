사진 = 유튜브 채널 ‘진돌’
사진 = 유튜브 채널 ‘진돌’
가수 아이유가 팬들의 지출을 걱정하다 굿즈를 줄이는 것까지 고민했다고 밝혔다.

25일 유튜브 채널 ‘진돌’의 ‘성공한 덕후 끝판왕 ≪아이유 초대석≫’에는 아이유가 출연했다.

이날 아이유는 “앨범도 나와야 돼, 콘서트도 해야 돼, 9기 가입도 해야 돼”라며 “여러모로 굉장히 돈이 나갈 일이 많잖아요”라고 말했다. 그러면서 “그러면 (굿즈를) 줄이자, 우리가”라고 생각했다고 털어놨다.
사진 = 유튜브 채널 ‘진돌’
사진 = 유튜브 채널 ‘진돌’
이에 아이유의 팬클럽 유애나인 히디는 “여기서 줄여버린다고요? 그걸 줄이고 선택하는 건 저희의 몫”이라며 반박했다. 굿즈 구매가 “나 저거 사야겠다”, “나 콘서트 가야겠다”는 동기부여가 된다고도 설명했다.

아이유는 포토카드를 얻기 위해 같은 앨범을 여러 장 사는 팬들을 두고 “SNS나 카페, 팬 플랫폼에 셀카 사진을 올리면 그걸 프린트하시면 되는 게 아닌가 싶었다”고 말했다.

이후 아이유는 “지금은 전혀 그렇지 않다. 이제는 제가 다 받아들였다”며 “그걸 모으고 싶어 하시는 분들의 그 마음도 다 이제는 알겠더라”고 덧붙였다.

한편 아이유는 올해 드라마 ‘21세기 대군부인’으로 시청자들을 만났다. 9월 정규 6집 앨범 발매와 콘서트를 예고했으나 이관개방증이 악화되면서 컴백을 연기했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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