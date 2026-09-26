이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘진돌’

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가수 아이유가 팬들의 지출을 걱정하다 굿즈를 줄이는 것까지 고민했다고 밝혔다.25일 유튜브 채널 ‘진돌’의 ‘성공한 덕후 끝판왕 ≪아이유 초대석≫’에는 아이유가 출연했다.이날 아이유는 “앨범도 나와야 돼, 콘서트도 해야 돼, 9기 가입도 해야 돼”라며 “여러모로 굉장히 돈이 나갈 일이 많잖아요”라고 말했다. 그러면서 “그러면 (굿즈를) 줄이자, 우리가”라고 생각했다고 털어놨다.이에 아이유의 팬클럽 유애나인 히디는 “여기서 줄여버린다고요? 그걸 줄이고 선택하는 건 저희의 몫”이라며 반박했다. 굿즈 구매가 “나 저거 사야겠다”, “나 콘서트 가야겠다”는 동기부여가 된다고도 설명했다.아이유는 포토카드를 얻기 위해 같은 앨범을 여러 장 사는 팬들을 두고 “SNS나 카페, 팬 플랫폼에 셀카 사진을 올리면 그걸 프린트하시면 되는 게 아닌가 싶었다”고 말했다.이후 아이유는 “지금은 전혀 그렇지 않다. 이제는 제가 다 받아들였다”며 “그걸 모으고 싶어 하시는 분들의 그 마음도 다 이제는 알겠더라”고 덧붙였다.한편 아이유는 올해 드라마 ‘21세기 대군부인’으로 시청자들을 만났다. 9월 정규 6집 앨범 발매와 콘서트를 예고했으나 이관개방증이 악화되면서 컴백을 연기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr