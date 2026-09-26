사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 31기 순자와 생활한복을 맞춰 입은 모습을 공개했다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "커플 부채 🫶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 짙은 회색 재킷에 검은색 상의를 입고 31기 순자와 얼굴을 가까이한 채 카메라를 바라보고 있다. 순자는 아이보리색 상의를 입고 머리를 낮게 묶었으며 한 손으로 엄지를 들어 올린 채 환하게 웃고 있다. 경수도 손가락으로 포즈를 취하며 순자와 나란히 화면을 채웠다.이어진 사진에서 31기 경수는 같은 짙은색 차림으로 순자와 대형 거울 앞에 서 있다. 한 손을 바지 주머니에 넣은 경수 옆에서 순자는 휴대전화를 들어 거울 셀카를 남기고 있으며, 아이보리색 상의 아래로 연한 하늘색 치마와 분홍색 신발이 길게 이어진다.또 다른 사진에서 31기 경수는 식물이 가득한 공간에서 순자의 뒤에 서서 두 팔을 머리 위로 높게 들어 올리고 있다. 앞에 선 순자는 양손을 이마 위에 둥글게 올린 채 웃고 있으며 허리 아래로 풍성하게 퍼지는 하늘색 치마에는 파란색 노리개가 길게 달려 있다. 경수 역시 입을 벌리고 웃는 모습으로 순자와 함께 장난스러운 포즈를 완성했다.마지막 사진에서 31기 경수는 옷이 걸린 실내에서 짙은 회색의 한복 형태 의상을 입고 한 손에 커다란 부채를 펼쳐 들고 있다. 허리 부분을 끈으로 여민 재킷과 넓게 떨어지는 소매가 눈에 띄며, 경수는 고개를 아래로 숙여 자신의 옷차림을 바라보고 있다. 흰색 바탕에 먹으로 그린 그림과 글씨가 들어간 부채가 상체 가까이 펼쳐져 사진의 포인트를 더한다.이를 본 팬들은 "선녀같아요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "설레고 싶을때 31 기 다시 보는중", "두사람 너무 예쁘네요", "기여워여 순자" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생인 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr