사진=한고은 유튜브

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배우 한고은이 결혼 11주년을 맞아 남편 신영수에게 깜짝 청혼했다.24일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '11년 만에 웨딩드레스 입고 남편 앞에 나타났습니다… 남편 몰래 준비한 깜짝 청혼 (리마인드 웨딩)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한고은은 남편 몰래 리마인드 웨딩을 준비했다. 결혼 10주년에 진행하려던 계획이 집안 일정으로 미뤄지면서, 11주년을 맞아 서프라이즈로 준비하게 됐다고 밝혔다. 그는 "11주년은 서프라이즈로 챙겨볼까 해서 11년 만에 웨딩드레스 피팅을 하러 왔다"고 말했다.한고은은 결혼 당시 원하는 드레스를 입지 못했다고 털어놨다. 급하게 결혼을 준비한 탓에 드레스 선택에 아쉬움이 남았다는 것. 그는 "결혼식 당일 찍은 사진이 전부다. 사실 웨딩사진은 없다"고 전했다.여러 벌의 드레스를 입어 본 한고은은 "오해하지 말아라. 저 재혼하는 거 아니다"라고 너스레를 떨었다. 개인 촬영을 마친 그는 남편에게는 가족사진을 찍는다고만 알린 채 스튜디오에서 기다렸다.신영수는 웨딩드레스를 입고 있는 한고은을 본 뒤 "와, 깜짝이야. 여보 뭐야, 갑자기 왜 그러고 있어?"라며 당황했다. 이내 아내에게 다가가 입을 맞춘 그는 "예쁘다"고 감탄했다.한고은은 "11년 만에 우리 결혼 기념사진 찍으려고 준비했다"며 신영수 앞에 앉았다. 그는 "또 결혼해 줘요"라며 'Will you marry me again?'이라고 청혼했다. "11년 동안 같이 살아줘서 고맙고, 항상 애써줘서 고맙다. 앞으로도 잘 부탁한다"고 마음을 전했다.신영수는 갑작스러운 이벤트에 "아침에 찍는다는 건 거짓말이었냐. 가족사진을 찍는다고 했는데"라고 말했다. 이후 "나도 감사하다. 잘 부탁한다"고 화답했다. 한고은은 남편이 생각보다 담담한 반응을 보이자 "우리 신랑은 나의 촬영적인 모습을 많이 봐서 별로 감흥이 없다"고 아쉬움을 드러냈다.제작진이 소감을 묻자 신영수는 "너무 새롭다. 옷 좀 바꿔 입었다고 사람 기분이 이렇게 달라지나. 결혼 당일로 온 것 같다"고 답했다.한편 한고은은 2015년 4세 연하 신영수와 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr