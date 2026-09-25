이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '새롭게하소서'

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작곡가 주영훈이 가족의 미국 이민 뒷이야기를 꺼내놨다.25일 '새롭게하소서' 채널에는 "청담동 살다 학교 청소부 된 어머니"라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에 주영훈은 목사 사모로 살아온 어머니의 지난 세월을 돌아봤다.그는 이민을 결심했던 당시 상황부터 풀어놨다. "어머니는 사모가 될 준비가 안 됐었다"며 "미국으로 이민을 간다고 할 때 강남구 청담동에 150평이 넘는 집에 살고 있었다"고 말했다.문제는 그 집을 처분한 방식이었다. "그 집이 88올림픽이 끝나면 집값이 10배, 20배가 될 거라고 했다더라. 그걸 지나가는 개도 알고 있었다고 하는데 저희 아버지가 못 참고 그 집을 1억 5천만 원에 급매로, 강매하다시피 판 거다. 부랴부랴 미국으로 이민을 갔다"고 당시를 전했다.결과적으로 주변 집값은 이후 크게 뛰었다고 한다. "저희 옆집은 건물을 올렸다. 저희 집만 그때 팔았다. 다 집값 오른 다음에 이사를 갔다"며 "어머니는 평생 음식 하고 설거지하면서 아버지한테 화를 낸 게 '그걸 왜 팔았냐'고 했다. 매일 바가지를 긁었다"고 웃으며 회상했다.미국에서의 삶은 예상 밖으로 흘러갔다. 유독 깔끔한 성격이었던 어머니가 낯선 일을 도맡게 된 것. "어머니가 결벽증이 심했다. 그런 강박이 있는 분이 (미국에서) 청소를 했다"고 전했다.특히 감당해야 했던 일은 상상 이상이었다고 한다. "말이 청소지 청소뿐만 아니라 변기에 각종 쓰레기를 다 집어넣어서 변기 뚫는 게 일의 반 이상이었다고 하더라. 그걸 10년 넘게 했다"며 씁쓸함을 감추지 못했다.한편 주영훈은 지난 2006년 12살 연하인 배우 이윤미와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr