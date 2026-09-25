배우 정시아가 산후조리원 시절 몰랐던 비밀을 뒤늦게 알게 됐다.
25일 '정시아 아시정' 채널에는 "나이트를 끊게 된 이유가 뭐냐면…" 정시아 브레이크 고장 난 20년 지기 찐친 폭로'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 정시아는 20년 넘게 인연을 이어온 스타일리스트 친구와 만나 식사 자리를 가졌다. 두 사람의 인연은 다름 아닌 조리원에서 시작됐다고 한다. 정시아는 "조리원 친구다. 조리원에 같이 있었다. 그러면서 더 친해졌다"며 각별한 사이임을 전했다.
식사 도중 화제는 자연스럽게 조리원 시절로 옮겨갔다. 지인은 "조리원에서 재밌었다"며 "우리가 VIP층이었다. VIP라 아이가 딱 네 명 있었다. 유리창에 네 명. 왜 기억이 나냐면 너무 충격적이어서"라고 당시를 떠올렸다. 그가 기억하는 4명의 면면은 각양각색이었다. "한 명은 외국애, 한 명은 정시아 애라서 눈이 이만했고, 한 명은 양현석 씨랑 똑같이 생긴 남자애였다"고 설명했다.
정작 자신의 딸 얘기가 나오자 지인은 웃음 섞인 너스레를 떨었다. "그런데 우리 딸은 너무 못 생겼더라. 사진 한 장도 없다. 딸한테 너무 미안하다, 지금은 예쁜데"라고 솔직한 속내를 털어놨다.
한편 정시아는 지난 2009년 배우 백윤식의 아들 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 화목한 가정을 꾸리고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
25일 '정시아 아시정' 채널에는 "나이트를 끊게 된 이유가 뭐냐면…" 정시아 브레이크 고장 난 20년 지기 찐친 폭로'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 정시아는 20년 넘게 인연을 이어온 스타일리스트 친구와 만나 식사 자리를 가졌다. 두 사람의 인연은 다름 아닌 조리원에서 시작됐다고 한다. 정시아는 "조리원 친구다. 조리원에 같이 있었다. 그러면서 더 친해졌다"며 각별한 사이임을 전했다.
식사 도중 화제는 자연스럽게 조리원 시절로 옮겨갔다. 지인은 "조리원에서 재밌었다"며 "우리가 VIP층이었다. VIP라 아이가 딱 네 명 있었다. 유리창에 네 명. 왜 기억이 나냐면 너무 충격적이어서"라고 당시를 떠올렸다. 그가 기억하는 4명의 면면은 각양각색이었다. "한 명은 외국애, 한 명은 정시아 애라서 눈이 이만했고, 한 명은 양현석 씨랑 똑같이 생긴 남자애였다"고 설명했다.
정작 자신의 딸 얘기가 나오자 지인은 웃음 섞인 너스레를 떨었다. "그런데 우리 딸은 너무 못 생겼더라. 사진 한 장도 없다. 딸한테 너무 미안하다, 지금은 예쁜데"라고 솔직한 속내를 털어놨다.
한편 정시아는 지난 2009년 배우 백윤식의 아들 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 화목한 가정을 꾸리고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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