이효리가 이경규에게 사과했다. / 사진=텐아시아DB

이효리가 이경규에게 사과했다. / 사진=JTBC '연애전쟁'

가수 이효리가 과거 방송에서 이경규의 말을 가로막았던 일을 떠올리며 9년 만에 사과했다.25일 JTBC 공식 유튜브 채널에는 '연애전쟁' 미공개 영상이 공개됐다. 이날 이효리는 게스트로 출연한 이경규에게 과거 '한끼줍쇼'에서 있었던 일을 언급했다.이효리는 "옛날에 선배님 '한끼줍쇼' 할 때 나갔었다"며 "바른말, 명언, 지적으로 보이고 싶다는 것에 빠져 있을 때가 있었다"고 말했다.앞서 두 사람은 2017년 JTBC '한끼줍쇼'에 함께 출연한 바 있다. 당시 강호동이 한 어린이에게 "어떤 사람이 될 거예요? 어른이 되면"이라고 묻자 이경규는 "훌륭한 사람이 돼야지"라고 답했다. 이를 들은 이효리는 "뭘 훌륭한 사람이 돼. 아무나 돼, 그냥"이라고 말했다.이효리의 "아무나 돼, 그냥"이라는 말은 방송 이후 온라인에서 명언으로 회자되며 화제를 모았다. 이효리는 당시를 떠올리며 "그때 선배님이 좋은 말씀을 했는데 제가 주제넘게 그랬다. 그런데 그 말이 명언처럼 퍼졌다"고 말했다. 이어 그는 "죄송했다. 크고 보니까"라며 뒤늦게 미안한 마음을 전했다.그러자 이경규는 "훌륭한 사람이 되라는 얘기는 끝내라는 얘기다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 또 그는 "저 친구가 한 시간 정도 시달렸다. 저는 이미 한 5m 떨어져 있지 않냐. 내가 안 막았으면 저 친구 쓰러졌다 나 때문에 애가 살아난 거다. 마음에 두지 말라"고 말하며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr