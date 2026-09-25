사진=안소희 유튜브

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배우 안소희와 가수 로이킴이 미국에서 시작된 의외의 10년 우정을 공개했다.25일 유튜브 채널 '안소희'에는 '10년지기 로이킴이랑 한남동에서 쇼핑하고 카페 나들이'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 안소희는 "오늘 오랜만에 밖에 나왔는데 혼자가 아니다. 친구의 취향을 경험하면서 이야기를 해보겠다"며 로이킴을 소개했다. 두 사람은 약 3개월 만에 만났다며 자연스러운 대화를 이어갔다.로이킴은 안소희보다 어린 나이지만 그를 '소희 누나'라고 부른다고 밝혔다. 그는 "사람들이 놀란다. 혹시 제가 더 늙어 보일까 봐 일부러 면도도 안 했다"며 "오늘 주인공은 안소희니까 아무거나 걸쳐 입었다"고 너스레를 떨었다.안소희는 대중에게 두 사람의 친분이 잘 알려지지 않았다고 말했다. 그는 "우리 거의 10년 됐다"고 밝혔고, 로이킴은 "그때 누나 예뻤는데"라고 과거형으로 답해 안소희를 당황하게 했다.두 사람의 첫 만남은 미국에서 이뤄졌다. 안소희는 로이킴이 패션 취향이 뚜렷한 친구라며 당시 알록달록한 니트를 입었던 모습을 떠올렸다. 로이킴은 "300만원짜리 니트"였다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "예뻤는데 지금 생각하면 왜 샀나 싶다"며 지금은 옷장이 검은색 옷으로 가득하다고 설명했다.로이킴은 안소희의 공연을 매번 봤다고도 말했다. 그는 "공연을 다 봤는데 최근 것이 가장 좋았다"고 했지만 작품 제목을 기억하지 못했다. 안소희가 "'그때도 오늘2'다"라고 바로잡자 로이킴은 멋쩍은 웃음을 보였다.로이킴은 최애 편집숍을 소개하며 "요즘에는 잘 못 갔다. 돈 쓸 시간이 없었다. 많이 버는 것도 아닌데"라고 토로해 웃음을 자아냈다. 안소희가 골라준 옷을 입은 로이킴은 "10점 만점에 5점이다. 평소에 옷을 잘 입지만, 워낙 연애 경험이 없다 보니 남자들 옷 입히는 것에 서툰 게 느껴진다"고 설명해 눈길을 끌었다.카페에서 로이킴은 개인 카드로 계산하며 "5만원 언더다. 이런 거 잘 넣어달라"고 말했고, 안소희는 "편집해 달라"고 받아쳤다. 로이킴은 "이것보다 더 비싼 것도 사주지 않았냐"고 억울해했지만 안소희가 "처음인 것 같은데"라고 하자 "그동안 먹은 거, 마신 거 다 내놔라"고 말해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr