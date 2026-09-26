사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 가수 장한별이 타 연예인에게 대시를 받았다는 발언의 전말을 직접 해명했다.25일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무가 가수 조째즈, 장한별과 함께 경남 의령을 찾은 모습이 그려졌다.이날 세 사람은 3대째 이어져 온 의령의 소바 식당을 방문했다. 냉소바와 비빔소바, 온소바, 빈대떡을 주문한 이들은 음식을 기다리며 연애와 결혼에 관한 이야기를 나눴다.장한별은 조째즈에게 "형수님께 프러포즈를 어떻게 했는지 궁금하다"고 물었다. 전현무는 갑자기 결혼 이야기를 꺼낸 장한별을 향해 "너 누가 있냐. 있구나"라고 몰아갔다.전현무는 장한별이 앞서 프로그램에 출연했을 당시 타 연예인에게 대시를 받은 적이 있다고 밝혔던 일을 언급했다. 그는 "우리 프로그램 나와서 DM으로 누가 연락했다는 기사가 많이 났다"고 말했다.장한별은 "제가 해명하려고 나왔다"고 입을 열었다. 그는 "그때 방송 나간 걸 보니까 두루뭉술하게 이야기했더라"며 당시 상황을 자세하게 설명했다. 직접 연락을 받은 것이 아니라 지인을 통해 식사 제안을 전달받았다는 것.장한별은 "지인을 통해서 식사를 한 번 같이하자는 연락을 받았다"며 "지인이 저한테 어떠냐고 물어봐서 '안 된다'고 거절했다"고 밝혔다. 식사 제안이 만남으로 이어지지는 않았다고 선을 그었다.전현무는 "싫다도 아니고 안 된다고 한 거냐"면서 "속된 말로 까버린 것"이라고 정리해 웃음을 안겼다. 장한별은 예상치 못하게 대시 해명으로 대화가 흘러가자 "진짜로 프러포즈를 어떻게 하셨는지 궁금하다"고 조쨰즈에게 다시 질문을 돌렸다.조째즈는 아내와 처음 만난 장소에서 프러포즈를 했다고 밝혔다. 자신이 운영하던 바에서 처음 만난 두 사람은 아내의 생일에 다시 그곳을 찾았고, 조째즈는 아내를 처음 앉았던 자리에 앉게 했다고 설명했다.그는 "자연스럽게 나가서 프러포즈 노래를 했다"고 말했다. 조째즈가 부른 곡은 'My One and Only Love'였고, 아내는 예상하지 못한 이벤트에 눈물을 보였다고 한다. 조째즈는 결혼식도 웨딩업체를 이용하지 않고 둘이 직접 준비했다며 "되게 재밌게 했고, 지금도 재밌게 살고 있다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr