남규홍 PD가 '계약결혼'에 대한 자신감을 보였다./사진제공=KBS Joy, MBC에브리원

이하 남규홍 PD의 일문일답.

'나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')로 일반인 데이팅 예능의 전성기를 이끈 남규홍 PD가 신작 '계약결혼'을 앞두고 자신감을 보였다. "현실을 왜곡하거나 속이면 안 된다"며 자신의 연출 원칙을 강조했지만, 그간 반복된 악마의 편집과 자극적인 갈등 소비로 숱한 구설에 올랐던 과거를 떠올리면 물음표가 남는다.SBS '짝'부터 '나는 솔로'까지 15년 넘게 일반인 연애 프로그램을 연출해 온 남 PD는 오는 28일 첫 방송되는 KBS Joy, MBC에브리원 '계약결혼'을 통해 연애를 넘어 결혼으로 무대를 넓힌다. '계약결혼'은 결혼을 원하는 남녀가 사전 계약을 맺고 실제 부부 생활을 시뮬레이션하는 관찰 리얼리티다.포맷의 확장을 알렸으나 대중의 시선이 곱지만은 않다. '나는 솔로'는 절도 의혹, 폭행, 형사 고소 등 잇따른 출연진 자질 논란은 물론, 출연자의 극단적인 감정 대립과 말실수를 과도하게 부각하는 악마의 편집으로 꾸준한 비판을 받아왔다. 제작진은 논란이 된 장면을 숏폼과 자극적인 클립으로 재생산해 소비를 유도했고, 악플과 조롱에 노출된 일반인 출연자를 방치한다는 지적을 피하지 못했다.단순 데이트를 넘어 생활 습관, 경제관념, 침실 등 깊숙한 사생활을 관찰하는 '계약결혼'은 자극성과 편집 논란에 더 취약할 수밖에 없다. 그럼에도 남 PD는 첫 방송을 앞두고 진행된 서면 인터뷰에서 "왜곡하거나 속이면 안 된다", "과장은 하지 않고 묵묵히 만들겠다"며 연출적 결백과 자신감을 피력했다.'계약결혼'은 오는 9월 28일 오후 10시 30분 첫 방송된다."'짝'과 '나는 SOLO'는 모두 '사랑의 시초가 어떻게 시작되었는가?'를 담은 프로그램이다. 언젠가는 사랑의 완성인 결혼의 본질을 담는 프로그램을 하면 좋겠다고 생각했다. 그것을 보여주는 방법은 다양하지만 일단 얼굴도 정보도 모르는 두 사람이 제작진의 주선으로 계약관계를 맺고 결혼부터 하면 어떨까 생각했다.""우리 사회와 그곳에서 살아가는 인물의 현실을 가장 잘 담을 수 있으면 된다. 그것을 왜곡하거나 속이면 안 된다고 생각한다.""사람과 사람 만남에 대해 오래 생각하지는 않는다. 제 영역이 아니다. 사람의 관계 맺기에는 너무나 많은 변수가 있고 그것은 신도 어쩔 수 없는 영역이다. 다만 좋은 사람과 좋은 사람이 만나면 그중에 좋은 만남은 반드시 이루어진다는 믿음은 있다.""짝을 찾는 일에는 낭만과 환상이 개입되지만 결혼생활은 현실과 실제가 펼쳐진다. 만남과 데이트 그리고 선택의 과정에서 짝을 찾아가는 게 '나는 SOLO'라면, '계약결혼'은 바로 결혼생활을 시작한 뒤 그 사람과 결혼을 할지를 결정한다. 더 직관적인 만큼 결과도 과정도 다르다. '계약결혼'만의 매력은 인물에 대한 집중도가 더 크다는 것이다.""사적인 계약은 그때그때 출연자마다 달라질 수 있다. 그러나 일반적으로 결혼생활에 대한 성실한 맹세와 타인의 마음을 훔치지 않겠다는 약속, 현실적인 경제 문제 등 두 사람 사이에 결정할 것은 많다. 개인적으로 엄수하고 싶은 조항은 '부부 사이에 대화는 하루가 가기 전에 반드시 한다'는 것이다. 조용한 가족, 대화 없는 부부는 비극을 낳는다.""결혼의 본질은 '사랑'이고 '밥'이라고 보는데, 방송이라는 한계로 인해 계약결혼 부부의 생활에서는 결핍되기 쉽다. 그것을 구현하는 것이 숙제다. 어디까지 부부의 리얼리티를 보여줄 수 있을지, 가야 할 길이 멀다. 이제 출발선에 선 아기 프로그램의 걸음마인 만큼, 조금씩 부부의 모습을 다양하게 보여주려고 노력 중이다.""기혼자인 안정환에게는 경험자로서의 솔직담백함, 출연자와 같은 입장인 효연에게는 재기와 패기, MZ 이채영에게는 다른 감각과 시선을 기대했다. 역시 예상대로 세 사람은 기대를 100% 이상 충족했다.""미혼자는 엄마, 아빠를 바라보듯, 그리고 장래 자신의 모습을 보듯 봐도 무방하다. 기혼자는 타인의 결혼생활에 감정 이입하며 보면 금상첨화일 거 같다. 아무래도 방송이다 보니 결혼의 리얼리티를 담는 데 한계가 있지만, 우리의 제작방식대로 과장은 하지 않고 묵묵히 담담하게 만들어가겠다."태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr