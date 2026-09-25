사진=유튜브 '채널 조정석'

사진=유튜브 '채널 조정석'

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사진=유튜브 '채널 조정석'

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배우 조정석이 추석을 맞아 전 10종 부치기에 나섰다가 장모님에게 혼났던 요리 일화를 공개했다.25일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '추석 특집, 조전석의 전 10종 도전기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 소속사 식구들을 위해 깻잎전, 애호박전, 고추전, 두부전, 오색꼬치전, 표고버섯전, 동그랑땡, 동태전, 새우전, 육전 등 전 10종을 만들겠다고 나섰다. 앞치마를 두른 그는 재료가 가득 쌓인 조리대 앞에 앉아 손질을 시작했다.조정석은 "나 맨날 전 부칠 때 주워 먹기만 했지, 전 부치는 건 처음이다"라며 긴장한 모습을 보였다. 전을 부치는 순서가 있어야 기름을 아끼고 맛이 섞이지 않는다고 자신 있게 설명했지만, 홀로 모든 재료를 손질해야 하는 상황에 곧바로 투정을 부렸다.그는 "사실 명절 분위기를 내려고 한 건데, 이렇게 썰고 있으면 누구 하나가 옆에서 달걀을 풀고, 이렇게 좀 해줘야 한다"고 말했다. 제작진을 향해서는 "누구 한 명 와라, 좀 도와줘. 우리 회사 사람들은 안 내려와? 나 왔다고 이야기했어?"라며 도움을 요청했다.'요리해서 선물해 준 적이 있냐'는 질문에는 가족을 떠올렸다. 조정석은 tvN 드라마 '오 나의 귀신님' 촬영 당시 파스타 요리법을 배웠다며 "그걸 어디다 써먹으면 좋을까 하다가 결국엔 가족이지"라고 밝혔다.그는 아내 거미와 장모님에게 직접 요리해 준 적이 있다고 전했다. 조정석은 "우리 거미 씨하고 장모님한테 선보인 적이 있다. 그때 키친타월을 많이 쓴다고 장모님한테 혼났다"고 말해 웃음을 안겼다.홀로 전을 부치던 조정석에게 소속사 막내 배우 이수찬과 매니저가 합류했다. 조정석은 "너 잘 만났다"며 반겼고, 이수찬은 쌓인 재료를 보며 "이걸 혼자 다 할 생각을 한 거냐"고 놀랐다.조정석은 "내가 미쳤지"라며 고개를 저었다. 우여곡절 끝에 전 10종을 완성한 조정석은 "다시 하라고 하면 안 한다"고 선언해 폭소케 했다.한편 조정석은 2018년 거미와 결혼해 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr