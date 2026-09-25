배우 조정석이 추석을 맞아 전 10종 부치기에 나섰다가 장모님에게 혼났던 요리 일화를 공개했다.
25일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '추석 특집, 조전석의 전 10종 도전기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 조정석은 소속사 식구들을 위해 깻잎전, 애호박전, 고추전, 두부전, 오색꼬치전, 표고버섯전, 동그랑땡, 동태전, 새우전, 육전 등 전 10종을 만들겠다고 나섰다. 앞치마를 두른 그는 재료가 가득 쌓인 조리대 앞에 앉아 손질을 시작했다. 조정석은 "나 맨날 전 부칠 때 주워 먹기만 했지, 전 부치는 건 처음이다"라며 긴장한 모습을 보였다. 전을 부치는 순서가 있어야 기름을 아끼고 맛이 섞이지 않는다고 자신 있게 설명했지만, 홀로 모든 재료를 손질해야 하는 상황에 곧바로 투정을 부렸다.
그는 "사실 명절 분위기를 내려고 한 건데, 이렇게 썰고 있으면 누구 하나가 옆에서 달걀을 풀고, 이렇게 좀 해줘야 한다"고 말했다. 제작진을 향해서는 "누구 한 명 와라, 좀 도와줘. 우리 회사 사람들은 안 내려와? 나 왔다고 이야기했어?"라며 도움을 요청했다.
'요리해서 선물해 준 적이 있냐'는 질문에는 가족을 떠올렸다. 조정석은 tvN 드라마 '오 나의 귀신님' 촬영 당시 파스타 요리법을 배웠다며 "그걸 어디다 써먹으면 좋을까 하다가 결국엔 가족이지"라고 밝혔다. 그는 아내 거미와 장모님에게 직접 요리해 준 적이 있다고 전했다. 조정석은 "우리 거미 씨하고 장모님한테 선보인 적이 있다. 그때 키친타월을 많이 쓴다고 장모님한테 혼났다"고 말해 웃음을 안겼다.
홀로 전을 부치던 조정석에게 소속사 막내 배우 이수찬과 매니저가 합류했다. 조정석은 "너 잘 만났다"며 반겼고, 이수찬은 쌓인 재료를 보며 "이걸 혼자 다 할 생각을 한 거냐"고 놀랐다.
조정석은 "내가 미쳤지"라며 고개를 저었다. 우여곡절 끝에 전 10종을 완성한 조정석은 "다시 하라고 하면 안 한다"고 선언해 폭소케 했다.
한편 조정석은 2018년 거미와 결혼해 두 딸을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
25일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '추석 특집, 조전석의 전 10종 도전기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 조정석은 소속사 식구들을 위해 깻잎전, 애호박전, 고추전, 두부전, 오색꼬치전, 표고버섯전, 동그랑땡, 동태전, 새우전, 육전 등 전 10종을 만들겠다고 나섰다. 앞치마를 두른 그는 재료가 가득 쌓인 조리대 앞에 앉아 손질을 시작했다. 조정석은 "나 맨날 전 부칠 때 주워 먹기만 했지, 전 부치는 건 처음이다"라며 긴장한 모습을 보였다. 전을 부치는 순서가 있어야 기름을 아끼고 맛이 섞이지 않는다고 자신 있게 설명했지만, 홀로 모든 재료를 손질해야 하는 상황에 곧바로 투정을 부렸다.
그는 "사실 명절 분위기를 내려고 한 건데, 이렇게 썰고 있으면 누구 하나가 옆에서 달걀을 풀고, 이렇게 좀 해줘야 한다"고 말했다. 제작진을 향해서는 "누구 한 명 와라, 좀 도와줘. 우리 회사 사람들은 안 내려와? 나 왔다고 이야기했어?"라며 도움을 요청했다.
'요리해서 선물해 준 적이 있냐'는 질문에는 가족을 떠올렸다. 조정석은 tvN 드라마 '오 나의 귀신님' 촬영 당시 파스타 요리법을 배웠다며 "그걸 어디다 써먹으면 좋을까 하다가 결국엔 가족이지"라고 밝혔다. 그는 아내 거미와 장모님에게 직접 요리해 준 적이 있다고 전했다. 조정석은 "우리 거미 씨하고 장모님한테 선보인 적이 있다. 그때 키친타월을 많이 쓴다고 장모님한테 혼났다"고 말해 웃음을 안겼다.
홀로 전을 부치던 조정석에게 소속사 막내 배우 이수찬과 매니저가 합류했다. 조정석은 "너 잘 만났다"며 반겼고, 이수찬은 쌓인 재료를 보며 "이걸 혼자 다 할 생각을 한 거냐"고 놀랐다.
조정석은 "내가 미쳤지"라며 고개를 저었다. 우여곡절 끝에 전 10종을 완성한 조정석은 "다시 하라고 하면 안 한다"고 선언해 폭소케 했다.
한편 조정석은 2018년 거미와 결혼해 두 딸을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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