이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'W KOREA'

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배우 김지원이 의사 역할을 연기하며 실제 의사에게 칭찬을 들은 일화를 공개했다.25일 유튜브 채널 'W KOREA' 영상에서 김지원은 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 촬영 비하인드를 전했다.극 중 수술 장면을 찍던 중, 그의 봉합 장면을 지켜본 의사로부터 봉합을 잘한다는 말을 들었다는 것. 김지원은 "뿌듯해서 자랑하고 싶었다"며 당시 기분을 떠올렸다.그가 맡은 계수정은 뛰어난 수술 실력을 무기로 부조리에 맞서는 의사다. 김지원은 이번 작품에서 유독 감정이 많이 흔들렸다고 털어놨다.평소 감정 기복이 큰 편은 아닌데도 극 중 환자들의 사연에 빠져들면서, 눈물을 참아야 하는 장면에서 감정이 차오르거나 중립을 지켜야 하는 순간에도 마음이 기우는 경험을 했다는 설명이다.함께한 배우 중에서는 이정은과의 호흡을 관전 포인트로 꼽았다. 그는 "정말 많은 배우분들이 나오는데 그 각자가 만드는 케미가 너무 귀엽다"고 덧붙였다.드라마 촬영은 지난 7월 마무리됐다. 이후 근황을 묻자 김지원은 "헬스, 필라테스도 가고 가족들이랑 시간도 보내고, 가끔 친구들도 만났다"며 "최근에 빅뱅 콘서트를 다녀왔다"고 전했다. 김지원은 드라마 '왓츠업'에서 빅뱅 대성과 호흡을 맞춘 인연이 있다.'닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 오는 10월 9일 첫 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr