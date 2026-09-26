이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 방송인 김대호가 대상 트로피를 자랑하는 기안84에게 안 받는 편이 낫다며 맞받아쳤다.25일 방송된 MBC '나 혼자 산다' 추석 특집에서는 84년생 동갑내기 기안84와 김대호가 기안84의 집에서 만났다. 이날은 전현무까지 세 사람이 한자리에 모이는 '독신 삼대장' 특집으로 꾸며졌다.집으로 향하던 길, 기안84가 요즘 관심사를 묻자 김대호는 "올해는 여자친구를 사귀려고 했는데, 못했다"고 털어놨다. 이어 "해가 슬프게 지네?"라며 쓸쓸한 속내를 내비쳤다.오랜만에 친구 집에 와 본다는 김대호에게 기안84가 가장 먼저 꺼낸 건 대상 트로피였다. "너 못 받았지? 너 이런 거 없잖아"라는 기안84의 도발에 김대호는 "안 받는 게 나아. 받으면 나락이야"라고 맞받아쳤다.자랑은 계속됐다. 기안84는 지드래곤에게 받은 모자와 BTS 진의 선물을 차례로 보여주며 "석진이 누구인지 알아? BTS"라고 물었고, 김대호는 어이없다는 듯 "BTS 알지"라고 답했다. 신발이 가득한 방에서도 "카즈하가 준 거다. 카즈하 알지?"라는 질문이 이어졌다.전현무가 대호의 기를 죽이는 얘기만 한다고 지적하자, 기안84는 "내가 기죽이는 소리 하면, 대호가 재수 없는 소리를 한다"고 받아쳤다.실제로 기안84가 "집에 볼 게 없네"라며 몸을 낮추자, 김대호는 "방 구경을 뭐 하러 하냐. 나도 그냥 하는 거지"라고 심드렁하게 답했다. 스튜디오에서 이 장면을 본 기안84는 "자기가 구경시켜달라고 해서 해줬더니, 뭐 저런 사람이 다 있냐"며 억울해했다.김대호의 속마음은 개별 인터뷰에서 드러났다. 그는 "기안 집 보고는 그렇게 부럽다는 생각이 안 들었다. 여느 40대 남자의 표본이었다"며 "그렇게 빛이 안 나는 트로피는 처음 봤다. 무려 대상이다. '백상'도 있고, 다 있는데, 빛이 아예 안 난다"고 말했다.화면을 보던 기안84는 "저 재수 없는 놈이. 다신 안 부른다"고 투덜댔다. 트로피를 좀 닦으라는 전현무의 말에도 그는 "의미가 중요하지"라고 답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr