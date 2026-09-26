'나 혼자 산다' 방송인 김대호가 대상 트로피를 자랑하는 기안84에게 안 받는 편이 낫다며 맞받아쳤다.
25일 방송된 MBC '나 혼자 산다' 추석 특집에서는 84년생 동갑내기 기안84와 김대호가 기안84의 집에서 만났다. 이날은 전현무까지 세 사람이 한자리에 모이는 '독신 삼대장' 특집으로 꾸며졌다.
집으로 향하던 길, 기안84가 요즘 관심사를 묻자 김대호는 "올해는 여자친구를 사귀려고 했는데, 못했다"고 털어놨다. 이어 "해가 슬프게 지네?"라며 쓸쓸한 속내를 내비쳤다. 오랜만에 친구 집에 와 본다는 김대호에게 기안84가 가장 먼저 꺼낸 건 대상 트로피였다. "너 못 받았지? 너 이런 거 없잖아"라는 기안84의 도발에 김대호는 "안 받는 게 나아. 받으면 나락이야"라고 맞받아쳤다.
자랑은 계속됐다. 기안84는 지드래곤에게 받은 모자와 BTS 진의 선물을 차례로 보여주며 "석진이 누구인지 알아? BTS"라고 물었고, 김대호는 어이없다는 듯 "BTS 알지"라고 답했다. 신발이 가득한 방에서도 "카즈하가 준 거다. 카즈하 알지?"라는 질문이 이어졌다. 전현무가 대호의 기를 죽이는 얘기만 한다고 지적하자, 기안84는 "내가 기죽이는 소리 하면, 대호가 재수 없는 소리를 한다"고 받아쳤다.
실제로 기안84가 "집에 볼 게 없네"라며 몸을 낮추자, 김대호는 "방 구경을 뭐 하러 하냐. 나도 그냥 하는 거지"라고 심드렁하게 답했다. 스튜디오에서 이 장면을 본 기안84는 "자기가 구경시켜달라고 해서 해줬더니, 뭐 저런 사람이 다 있냐"며 억울해했다.
김대호의 속마음은 개별 인터뷰에서 드러났다. 그는 "기안 집 보고는 그렇게 부럽다는 생각이 안 들었다. 여느 40대 남자의 표본이었다"며 "그렇게 빛이 안 나는 트로피는 처음 봤다. 무려 대상이다. '백상'도 있고, 다 있는데, 빛이 아예 안 난다"고 말했다.
화면을 보던 기안84는 "저 재수 없는 놈이. 다신 안 부른다"고 투덜댔다. 트로피를 좀 닦으라는 전현무의 말에도 그는 "의미가 중요하지"라고 답했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
25일 방송된 MBC '나 혼자 산다' 추석 특집에서는 84년생 동갑내기 기안84와 김대호가 기안84의 집에서 만났다. 이날은 전현무까지 세 사람이 한자리에 모이는 '독신 삼대장' 특집으로 꾸며졌다.
집으로 향하던 길, 기안84가 요즘 관심사를 묻자 김대호는 "올해는 여자친구를 사귀려고 했는데, 못했다"고 털어놨다. 이어 "해가 슬프게 지네?"라며 쓸쓸한 속내를 내비쳤다. 오랜만에 친구 집에 와 본다는 김대호에게 기안84가 가장 먼저 꺼낸 건 대상 트로피였다. "너 못 받았지? 너 이런 거 없잖아"라는 기안84의 도발에 김대호는 "안 받는 게 나아. 받으면 나락이야"라고 맞받아쳤다.
자랑은 계속됐다. 기안84는 지드래곤에게 받은 모자와 BTS 진의 선물을 차례로 보여주며 "석진이 누구인지 알아? BTS"라고 물었고, 김대호는 어이없다는 듯 "BTS 알지"라고 답했다. 신발이 가득한 방에서도 "카즈하가 준 거다. 카즈하 알지?"라는 질문이 이어졌다. 전현무가 대호의 기를 죽이는 얘기만 한다고 지적하자, 기안84는 "내가 기죽이는 소리 하면, 대호가 재수 없는 소리를 한다"고 받아쳤다.
실제로 기안84가 "집에 볼 게 없네"라며 몸을 낮추자, 김대호는 "방 구경을 뭐 하러 하냐. 나도 그냥 하는 거지"라고 심드렁하게 답했다. 스튜디오에서 이 장면을 본 기안84는 "자기가 구경시켜달라고 해서 해줬더니, 뭐 저런 사람이 다 있냐"며 억울해했다.
김대호의 속마음은 개별 인터뷰에서 드러났다. 그는 "기안 집 보고는 그렇게 부럽다는 생각이 안 들었다. 여느 40대 남자의 표본이었다"며 "그렇게 빛이 안 나는 트로피는 처음 봤다. 무려 대상이다. '백상'도 있고, 다 있는데, 빛이 아예 안 난다"고 말했다.
화면을 보던 기안84는 "저 재수 없는 놈이. 다신 안 부른다"고 투덜댔다. 트로피를 좀 닦으라는 전현무의 말에도 그는 "의미가 중요하지"라고 답했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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