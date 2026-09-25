이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'

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의사 홍혜걸이 '또래 중 가장 부러운 남편'이라는 말에 선을 그었다. 연 매출 3000억 원 회사를 이끄는 아내 여에스더를 두고 나온 칭찬이었지만, 그의 대답은 "대통령이 훨씬 낫지"였다.25일 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 '인간극장, 내 아내의 남자 사람 친구'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 여에스더는 '남사친' 함익병과 나란히 걸으며 대화를 나눴고, 홍혜걸은 이를 별도로 지켜봤다.함익병은 여에스더 부부를 두고 작심한 듯 부러움을 쏟아냈다. 그는 "세상 사람한테 물어봐라. 우리 또래에서 제일 부러운 사람이 누구냐"며 "대통령이 부럽겠냐, 장관이 부럽겠냐. 여에스더 남편이지"라고 했다.이 말을 들은 홍혜걸은 "말도 안 돼. 무슨 여에스더 남편이야. 대통령이 훨씬 낫지"라고 응수했다.함익병의 부러움은 두 사람의 결혼 당시로 거슬러 올라갔다. 그는 "여의사들에 대한 그 시대 이미지가 있지 않나. 곱고, 여자스럽고, 매력도 있는 여자를 어떻게 구했나 했다"며 "모든 경제력까지 안겨놓고 자기는 자기가 하고 싶은 일만 하면 참 좋겠다 싶었다"고 말했다. 홍혜걸은 "우리 에스더가 곱긴 한데 저도 그때 잘 나갔다"고 맞섰다.여에스더가 기업을 이끄는 지금 모습에 대한 이야기도 이어졌다. 함익병은 "지금은 중견기업 CEO 아니냐"며 "백몇십 명 월급 주고 신경 쓰고 하면 딱딱하고 거친 면이 생긴다. 그게 없는 걸 보면 아직은 여자여자한 거다"라고 했다. 여에스더는 "너무 고맙다. 예순하나가 된 저한테"라며 반가워했다.여에스더가 이끄는 회사의 연 매출은 3000억 원 규모로, 앞서 그가 방송에서 직접 공개한 수치다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr