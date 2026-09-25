28일 '불꽃야구' 20화가 공개된다. / 사진제공=스튜디오 C1

28일 '불꽃야구' 20화가 공개된다. / 사진제공=스튜디오 C1

불꽃 파이터즈 박용택과 이대호가 신인 투수를 상대로 쉽지 않은 승부를 펼친다.오는 28일 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 '불꽃야구2' 20화에서는 불꽃 파이터즈와 부산과기대의 경기가 이어진다.앞서 불꽃 파이터즈는 경기 초반 부산과기대의 공격에 고전했다. 선발 투수 신재영은 1회와 2회 연이어 득점권에 주자를 내보냈지만 실점 없이 이닝을 마쳤다.먼저 점수를 낸 쪽은 불꽃 파이터즈였다. 2회 말 이택근의 2루타와 정성훈의 볼넷, 정의윤의 안타로 1사 만루 기회를 잡았다. 이어 김재호가 적시타를 때렸고 정근우의 희생 플라이까지 나오면서 2대0으로 앞서갔다.하지만 부산과기대의 추격도 계속된다. 3회 마운드에 오른 신재영을 상대로 번트를 시도하는 등 적극적으로 출루를 노린다. 이승종 감독이 연이어 작전을 지시하자 김성근 감독 역시 이에 맞서 움직이며 팽팽한 수싸움을 벌인다.불꽃 파이터즈는 추가점을 내기 위해 박용택과 이대호를 내세운다. 두 베테랑 타자가 상대할 투수는 2027 KBO 신인드래프트에서 지명된 신인이다.박용택과 이대호는 신인 투수의 묵직한 공과 과감한 승부에 예상보다 고전한다. 두 사람 모두 쉽게 물러서지 않고 공략에 나서지만 결과는 엇갈린다. 베테랑 박용택과 이대호가 프로 입성을 앞둔 신인 투수를 상대로 어떤 결과를 만들어낼지 관심이 쏠린다.'불꽃야구2' 20화는 28일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr