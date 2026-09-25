프로미스나인 송하영이 '아는형님'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

프로미스나인 송하영이 '아는형님'에 출연한다. / 사진제공=JTBC

프로미스나인 송하영이 과거 기상캐스터로 나섰던 경험을 공개한다.오는 26일 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 역사 강사 설민석과 오마이걸 미미, 프로미스나인 송하영, 이채영, 백지헌이 출연해 형님들과 함께 안동으로 '배움 여행'을 떠난다.이날 출연진은 안동의 대표 역사 명소인 도산서원을 찾아 곳곳을 둘러보며 역사 퀴즈를 푼다. 설민석은 "안동은 유교 문화의 보물창고이자 지붕 없는 박물관이다"라며 안동에 얽힌 역사와 이야기를 소개한다.여섯 번째로 '아는 형님'을 찾은 미미는 첫 야외 촬영에 만족감을 나타낸다. 그는 "처음으로 야외에서 촬영해 신기하다. '배움 여행'이라는 콘셉트라 더 좋았고, 역사를 많이 배울 수 있어서 좋았다"고 말한다.송하영은 과거 JTBC '아침&'에서 일일 기상캐스터로 나섰던 경험을 꺼낸다. 이어 안동의 날씨를 직접 전하며 다시 한번 일일 리포터로 활약한다.포항 출신 이채영은 사투리 때문에 겪은 일화를 전한다. 그는 "서울에 와서 내 말투가 시비조라는 걸 알게 됐다"고 털어놓는가 하면, 서울의 카페 메뉴를 보고 놀랐던 사연도 공개한다.'아는 형님'은 26일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr