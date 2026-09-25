[사진제공=YH엔터테인먼트]

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그룹 앤더블(AND2BLE)이 팬들에게 따뜻한 추석 인사를 전했다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 지난 24일 공식 SNS를 통해 추석 인사 영상을 올렸다."어느새 선선한 바람이 불어오는 가을이 찾아왔다"라고 운을 뗀 앤더블은 "기다리던 연휴가 찾아온 만큼 이번 연휴에는 가족, 친구들과 함께 맛있는 것도 많이 드시고 행복하고 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠다"라고 밝혔다.이어 앤더블은 "저희는 요즘 여러분께 좋은 모습을 보여드리기 위해 다음 활동을 열심히 준비하고 있다. 곧 여러분을 만날 생각에 정말 설렌다"라고 덧붙였다.앤더블은 "연휴 동안 푹 쉬시면서 좋은 에너지 많이 충전하시고 앤더블의 컴백도 많이 기대해 주셨으면 좋겠다. 모두 건강하고 행복한 연휴 보내시고 우리 곧 만나요"라고 했다.한편, 앤더블은 지난 5월 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'를 발매하며 가요계 정식 데뷔, 해당 앨범으로 초동 73만 장을 넘기며 역대 그룹 데뷔 앨범 초동 TOP4에 안착했다. 국내외 주요 차트 상위권을 석권하며 데뷔와 동시에 막강한 인기를 입증한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr