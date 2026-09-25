가수 제시카가 17년 만에 박명수와 '냉면' 무대를 꾸민 데 이어 국내 팬들이 모인 온라인 커뮤니티에 직접 글을 남겼다./사진=SNS 갈무리

가수 제시카가 17년 만에 박명수와 '냉면' 무대를 꾸민 데 이어 국내 팬들이 모인 온라인 커뮤니티에 직접 글을 남겼다./사진=SNS 갈무리

가수 제시카가 17년 만에 박명수와 '냉면' 무대를 꾸민 데 이어 국내 팬들이 모인 온라인 커뮤니티에 직접 글을 남겼다.21일 온라인 커뮤니티에는 제시카가 직접 작성한 것으로 알려진 '나 왔어 :)'라는 제목의 글이 게재됐다. 제시카는 "싴갤 잘 있었나? 다들 잘 지내고 있죠? 오랜만에 사진 살짝 놓고 가요"라는 인사와 함께 최근 모습을 담은 사진 두 장을 공개했다.사진 속 제시카는 긴 머리를 늘어뜨린 채 카메라를 바라보며 옅은 미소를 짓고 있다. 또 다른 사진에서는 화이트 레이스 의상을 입고 테이블에 앉아 여유로운 시간을 보내는 모습이다. 허리 아래까지 내려오는 긴 웨이브 헤어와 차분한 스타일링도 눈길을 끈다.제시카의 깜짝 등장에 팬들은 반가움을 내비쳤다. 제시카는 지난 19일 경주시민운동장에서 열린 '2026 무한도전 Run in 경주'에 참석해 박명수와 '냉면' 무대를 선보였다.두 사람의 '냉면' 무대는 17년 만이다. 제시카는 소녀시대 멤버로 활동하던 2009년 MBC '무한도전' 가요제 특집에서 박명수와 '명카드라이브'를 결성해 '냉면'을 발표했다. 당시 음원 차트 정상에 오르는 등 큰 인기를 얻었던 만큼 오랜 시간이 흐른 뒤 성사된 재회가 화제를 모았다.제시카는 2007년 소녀시대 멤버로 데뷔해 활동하다 2014년 팀을 탈퇴했다. 지난 4월에는 베트남에서 단독 콘서트를 열고 소녀시대의 주요 히트곡 무대를 선보여 관심을 받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr