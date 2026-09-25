SF9 멤버 겸 배우 찬희가 2년 연속 19세 청소년 관람 불가 사극에 출연했다./사진제공=넷플릭스

SF9 멤버 겸 배우 찬희가 2년 연속 19세 청소년 관람 불가 사극에 출연했다./사진제공=넷플릭스

SF9 멤버 겸 배우 찬희가 2년 연속 19세 청소년 관람 불가 사극에 출연했다.지난 18일 공개된 넷플릭스 시리즈 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 지닌 조씨부인(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱 분)이 벌이는 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 희연(나나 분)의 이야기를 그린 작품이다.찬희는 극 중 소옥(신윤하 분)에게 마음을 빼앗긴 좌의정 댁 둘째 아들 인호 역을 맡았다. 인호는 이웃사촌인 조씨부인의 집에서 우연히 소옥과 마주친 뒤 첫눈에 반한다. 이후 그의 정체를 알지 못한 채 은밀한 만남을 이어간다.찬희는 소옥에게 빠져드는 인호의 모습을 떨리는 시선과 호흡으로 풀어내며 풋풋한 감정을 담았다. 이후 가족과 관련된 진실을 알게 되면서 절망과 배신감에 휩싸이는 과정에서는 분위기를 달리하며 인물의 변화를 그렸다.앞서 찬희는 '슈룹', '춘화연애담' 등에 출연하며 사극 연기를 선보였다. '스캔들'에서는 한복 차림과 사극 특유의 말투를 소화하며 사랑에 빠진 양반가 자제 인호를 연기했다.찬희는 지난해 공개된 '춘화연애담'에 이어 '스캔들'까지 두 작품 연속 19세 청소년 관람 불가 등급의 사극에 출연했다는 점도 눈길을 끈다. '춘화연애담'에서는 성균관 유생 장원 역을 맡았고, 이번에는 사랑에 빠진 좌의정 댁 둘째 아들로 변신했다.찬희는 최근 드라마뿐 아니라 영화와 연극으로도 활동 영역을 넓히고 있다. 올해 초 개봉한 영화 '메소드연기'에서는 양면성을 지닌 캐릭터를 소화했고, '죽은 시인의 사회'를 통해 처음으로 연극 무대에도 올랐다.아역 배우로 연기를 시작한 찬희는 SF9 활동과 배우 활동을 병행해왔다. 최근에는 사극부터 영화, 연극까지 장르와 무대를 달리하며 연기 활동을 이어가고 있다.'스캔들'은 현재 스트리밍 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr