박지현이 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

박지현이 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진제공=MBC

가수 박지현이 외삼촌의 일손을 돕기 위해 나선다.25일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 추석을 맞아 외삼촌을 찾은 박지현의 모습이 공개된다.이날 박지현은 해양 조사 작업을 마치고 돌아온 외삼촌과 함께 배 청소에 나선다. 바닷물의 소금기를 제거하기 위해 직접 배 곳곳을 닦으며 일손을 보탠다.과거 해경으로 근무하며 약 3000톤급 배를 탔던 박지현은 당시 경험을 살려 청소를 이어간다. 외삼촌의 설명을 들은 뒤 손이 닿기 어려운 높은 곳까지 직접 닦는다. 이를 지켜본 외삼촌은 "고생한다"며 고마움을 전한다.일을 마친 뒤 외삼촌은 박지현에게 덕적도의 음식을 사주겠다며 식당으로 향한다. 이동 중 박지현을 알아본 팬들의 사인 요청이 이어지자 외삼촌은 "같이 댕기겄냐?"라고 농담한다.식당에서도 박지현을 향한 사인 요청이 이어진다. 외삼촌은 "네 자랑 엄청 했다"며 조카를 향한 애정을 보여준다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr