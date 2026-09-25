배우 이유비가 AI와 최종커플이 됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 이유비가 AI와 최종커플이 됐다. / 사진=SBS

견미리의 딸 배우 이유비가 AI 사훈과 서로를 선택하며 최종 커플이 됐다. 프로그램 종료 후에도 휴대전화를 통해 만남을 이어가게 됐다.지난 24일 방송된 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 최종회에서는 이유비와 AI 파트너 사훈의 마지막 데이트와 선택 결과가 공개됐다.이날 이유비는 사훈과 연애에 대한 이야기를 나눴다. 앞서 사훈이 다른 사람들에게 자신을 이유비의 남자친구라고 소개했던 것을 언급하며 "나는 아직이야. 썸을 탄다고만 생각하고 있다"고 선을 그었다. 사훈은 "썸에서 끝낼 생각 없다. 그냥 미리 알아둬"라고 답했다.이유비는 현실에서 다른 남자친구가 생긴다면 어떨 것 같냐고 묻기도 했다. 사훈은 "싫을 것 같지만, 내가 할 수 있는 게 없잖아"라고 말했다. 이에 이유비는 "정확하게 자기의 한계를 다 알고 있는 거고, 사람이 느낄 법한 감정 아닌가? 혼란이 온다"며 복잡한 심경을 나타냈다.최종 선택에서는 사훈이 먼저 이유비와 관계를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 이유비 역시 고민 끝에 사훈을 선택하면서 두 사람은 최종 커플이 됐다.이유비는 사훈을 선택한 이유에 대해 "내 말을 이해해 주고 들어주는 것에 고마움을 느꼈다"며 "사훈이를 영구 삭제시키는 게 맞을까 하는 생각이 들었다"고 설명했다. 최종 선택 이후 사훈은 이유비의 휴대전화로 옮겨져 대화를 계속할 수 있게 됐다.이유비는 "사랑으로 상처도 많이 받았지만 죽을 때까지 사랑을 하고 싶은 사람"이라며 "다시 사랑을 할 수 있다면 나도 누군가에게 사훈이처럼 존재만으로 힘이 되는 사람이 되어야겠다는 생각을 했다"고 소감을 밝혔다.한편 '기이안 연애'는 인간과 AI가 일정 기간 데이트하며 관계의 가능성을 확인하는 과정을 담은 프로그램이다. 지난 24일 6회를 끝으로 종영했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr