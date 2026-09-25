10개월 동안 대화 단절했다더니…‘돌싱’ 유현철, 10기 옥순과 재혼 앞둔 새신랑

'돌싱글즈3' 출신 유현철이 아내 김슬기를 향한 애정을 드러냈다.유현철은 최근 자신의 SNS에 김슬기의 모습이 담긴 사진을 게재하며 "내 사랑"이라는 문구를 덧붙였다.공개된 사진 속 김슬기는 웨딩드레스 숍에서 순백의 드레스를 입고 있다. 어깨를 드러낸 오프숄더 디자인에 풍성하게 퍼지는 스커트가 더해져 우아한 분위기를 자아냈다. 고개를 살짝 숙인 김슬기의 모습에서는 결혼식을 앞둔 설렘도 엿보인다.두 사람에게 이번 웨딩드레스는 더욱 특별한 의미를 지닌다. 김슬기와 유현철은 각각 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 10기 돌싱 특집과 MBN '돌싱글즈3'를 통해 얼굴을 알린 뒤 연인으로 발전했다. 이후 2024년 4월 혼인신고를 마치고 법적인 부부가 됐으며, 각각 키우던 자녀와 함께 가정을 꾸렸다.결혼 생활이 순탄하기만 했던 것은 아니다. 두 사람은 지난 5월 tvN STORY '이호선 상담소'에 출연해 약 10개월 동안 대화가 거의 단절됐으며, 양측 모두 변호사를 찾아 이혼 소송까지 준비했었다고 털어놨다. 이후 관계를 회복한 두 사람은 다시 함께하는 일상을 공개해왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr