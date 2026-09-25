곽튜브가 '전현무계획4' 녹화에 불참했다. / 사진=텐아시아DB

전현무와 이선민이 만났다. / 사진제공=MBN·채널S

방송인 곽튜브가 '전현무계획4' 녹화에 또 불참했다. 앞서 해외 일정으로 자리를 비운 데 이어 이번에도 전현무는 곽튜브 없이 촬영을 이어갔다.25일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 13회에서는 전현무와 이선민이 경상남도에서 국밥 맛집을 찾아 나서는 모습이 그려진다.이날 전현무는 앞서 함께했던 조째즈, 장한별과 헤어진 뒤 이선민을 새로운 '먹친구'로 만났다. 기존 파트너인 곽튜브는 이번 일정에도 함께하지 않았다.전현무와 이선민은 첫 만남부터 서로의 외모를 소재로 농담을 주고받았다. 전현무가 "나보다 무려 열한 살이나 어리다는데, 믿겨지냐"고 말하자 이선민은 "형님 기다리다가 머리카락이 다 빠졌다"고 받아쳤다. 이에 전현무도 "솔직히 살짝 놀랐다"며 이선민의 머리숱을 언급했다.두 사람은 이후 3대째 이어져 온 80년 전통의 소고기 국밥집을 찾았다. 식사를 하던 중 전현무는 이선민에게 이름을 알리게 된 계기를 물었고, 이선민은 유튜브 활동과 리센느 원의 '랜선 삼촌'으로 불리게 된 과정을 이야기했다.전현무는 이를 듣고 "리센느가 잘된 건 이선민 덕이다?"라고 몰아간 뒤 제작진에게 "이거 기사 내!"라고 말했다. 이선민은 "어제 리센느 대표랑 통화도 했는데…"라며 해명에 나섰다.한편 곽튜브는 앞선 촬영에서도 해외 일정으로 자리를 비웠다. 당시 전현무는 조째즈, 장한별과 의령 촬영을 진행한 데 이어 이번에는 이선민과 경상남도 국밥 투어에 나섰다.'전현무계획4'는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr