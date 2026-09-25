그룹 CIX 출신 배우 현석이 이채민, 문상민, 김재원처럼 대세 배우로 자리매김하고 싶다는 포부를 밝혔다./사진제공=매니지먼트 런

그룹 CIX 출신 배우 현석이 이채민, 문상민, 김재원처럼 대세 배우로 자리매김하고 싶다는 포부를 밝혔다./사진제공=매니지먼트 런

그룹 CIX 출신 배우 현석이 이채민, 문상민, 김재원처럼 대세 배우로 자리매김하고 싶다는 포부를 밝혔다./사진제공=매니지먼트 런

그룹 CIX 출신 배우 현석이 이채민, 문상민, 김재원처럼 대세 배우로 자리매김하고 싶다는 포부를 밝혔다.최근 서울 중구 청파로 텐아시아 사옥에서 현석을 만났다. CIX 해체 이후 배우로 본격적인 행보를 시작한 그는 연기로 인정받고 싶다는 욕심과 차기작에 대한 기대감을 내비쳤다.현석은 먼저 주목받은 또래 배우들을 보며 자신도 대세 반열에 오르고 싶다고 했다. 그는 "이채민 선배님, 문상민 선배님, 재원이처럼 대세 반열에 오르고 싶다"며 "아직 너무 신인이지만 나도 얼른 열심히 해서 멋진 선배님들처럼 배우로서 활약하고 싶다"고 눈빛을 반짝였다.현석의 차기작은 티빙 '스터디그룹2'다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 '스터디그룹'은 공부를 잘하고 싶지만 싸움에만 재능이 있는 윤가민을 중심으로 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다.'스터디그룹2'에서는 '최애의 사원'에 함께 출연한 차우민과 또 한 번 호흡을 맞췄다. 현석은 "우민이 형은 내가 '스터디그룹2' 오디션을 보는 것도 몰랐다. 끝까지 이야기하지 않다가 캐스팅됐다는 소식을 가장 먼저 전한 사람이 우민이 형이었다"고 말했다. 두 사람은 일주일에 한두 번씩 만날 정도로 가까운 사이라고 했다.시즌2에 새롭게 합류하는 만큼 기존 출연진 사이에 잘 녹아들 수 있을지 걱정도 있었다. 현석은 "시즌1을 함께 찍은 분들은 이미 다 친하지 않나. 내가 거기에 잘 어울릴 수 있을까 하는 생각이 컸다"고 털어놨다. 이어 "그런데 현장에서 우민이 형을 보니까 마음이 정말 편해졌다. 형이 장난도 많이 쳐주고 다른 '스터디그룹' 멤버들에게 나를 소개해줬다"며 고마움을 전했다.평소에도 차우민과 각별한 현석은 자신의 인간관계 취향을 이야기하며 웃음을 보이기도 했다. 그는 "내가 우민이 형이나 진영이 형 같은 스타일을 좋아하는 것 같다"며 "털털하고 '테토' 같은 느낌의 사람들과 잘 맞는다"고 말했다.'스터디그룹2'를 통해 대세 반열에 오를 가능성을 묻자 현석은 기대감을 숨기지 않았다. 그는 "겸손하게 이야기하면 '아직 아니다'라고 해야겠지만 솔직히 기대된다"고 활짝 웃었다. 이어 "'스터디그룹'뿐만 아니라 앞으로 만날 다양한 작품을 통해 더 많은 분께 나를 보여드리고 싶다"고 말했다.현석은 "아이돌에서 배우로 전향한 거니까 어떤 시선에서는 달갑지 않을 수도 있다"며 "그런 시선을 다 깨뜨릴 수 있도록 열심히 연기하고 있다"고 밝혔다. 그는 배우라는 새로운 영역에서 실력으로 인정받고 싶다고 강조했다. 이어 "좋은 배우가 되기 위해 많이 노력하고 있다"며 "팬분들이나 앞으로 내가 나오는 드라마를 보시는 시청자분들께서 그런 마음을 알아주셨으면 좋겠다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr