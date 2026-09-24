정유진이 ‘파이널 테이블’에서 선정원 역을 맡았다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

정유진이 ‘파이널 테이블’에서 선정원 역을 맡았다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

정유진이 ‘파이널 테이블’에서 요리 서바이벌을 만드는 총괄 프로듀서로 변신한다.오는 10월 24일 첫 방송되는 JTBC 드라마 ‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’을 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 이야기를 그린다. 정유진은 평연미디어 소속 총괄 프로듀서 선정원 역을 맡는다.선정원은 만드는 프로그램마다 흥행시키며 빠르게 승진한 인물이다. 자신의 실수는 인정하고 문제가 생기면 곧바로 해결에 나서는 성격으로 상사와 후배들의 신뢰를 받고 있다.새로운 프로그램 아이템을 찾던 선정원은 요리를 소재로 한 서바이벌을 기획한다. 최고의 한국인 셰프를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’의 기획과 제작을 맡아 프로그램을 이끌게 된다.공개된 사진에는 프로그램 준비에 나선 선정원의 모습이 담겼다. 선정원은 프로젝트 방향을 설명하는 PT를 진행하는가 하면, 국내외에서 활동하는 셰프들을 섭외하기 위해 직접 움직인다.참가자를 찾던 중에는 레스토랑에서 미스터리 셰프 강한(안효섭 분)을 만난다. 강한의 정체가 베일에 가려진 가운데 선정원은 그에게 관심을 갖고 프로그램 섭외에 나선다.‘파이널 테이블’은 오는 10월 24일 밤 10시 40분에 첫 방송되며 아마존 프라임 비디오를 통해서도 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr