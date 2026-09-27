앞서 김선호와 조세호가 '1박 2일 시즌4'에서 하차했다. / 사진=텐아시아DB

'1박 2일'이 방송 20주년을 앞두고 있다. / 사진제공=KBS

배우 김선호부터 방송인 조세호까지 멤버들의 잇따른 하차와 크고 작은 잡음에도 KBS2 '1박 2일'은 굳건했다. 방송 20주년을 앞둔 '1박 2일'은 현재까지 일요일 예능 강자 자리를 지키며 장수 예능의 저력을 보여주고 있다.매주 일요일 방송되는 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')는 최근 방송된 343회 '기력 회복 특집 몸보신 투어' 2편에서 전국 시청률 8.2%를 기록하며 동시간대 1위에 올랐다. 2049 시청률 역시 수도권 기준 1.8%로 동시간대 가장 높은 수치를 나타냈다.화제성에서도 존재감을 이어가고 있다. 한국갤럽이 발표한 2026년 9월 '한국인이 좋아하는 방송영상프로그램' 조사에서 전체 7위, 예능 가운데 2위에 이름을 올렸다.'1박 2일'은 2007년 8월 첫 방송을 시작해 19년째 방송 중이다. 여러 차례 시즌을 거치고 출연진도 크게 달라졌지만 전국 곳곳을 찾아 여행하고 복불복과 미션을 수행하는 프로그램의 기본 틀은 유지해왔다.특히 시즌4에서는 멤버 변화가 잦았다. 2019년 출범 당시 김종민, 연정훈, 문세윤, 김선호, 딘딘, 라비로 시작했지만 이후 김선호와 라비가 하차했고 나인우, 유선호, 조세호 등이 합류와 하차를 거듭했다. 최근에는 유선호가 프로그램을 떠나고 이용진과 이기택이 새롭게 합류하면서 다시 한번 출연진에 변화가 생겼다.멤버들의 하차 과정이 항상 순탄했던 것도 아니다. 사생활 논란이나 개인적인 문제로 갑작스럽게 프로그램을 떠나는 사례가 있었고, 장수 프로그램인 만큼 출연진 교체 때마다 기존 멤버들과의 호흡이나 프로그램 분위기를 두고 다양한 반응이 이어졌다.그럼에도 '1박 2일'은 새로운 멤버를 투입하며 프로그램을 이어왔다. 현재는 시즌1부터 자리를 지킨 김종민을 중심으로 문세윤, 딘딘, 이준에 새 멤버 이용진과 이기택이 합류해 6인 체제를 꾸렸다. 오랜 시간 유지해온 기본 포맷에 새로운 조합을 더하는 방식으로 변화를 택한 셈이다.방송 20주년을 앞두고도 동시간대 시청률 1위를 유지하고 있다는 점은 '1박 2일'의 저력을 보여준다. 출연진이 여러 차례 바뀌고 크고 작은 잡음이 반복됐지만 프로그램 자체의 틀과 인지도는 흔들리지 않았다. 20년 가까이 이어진 '1박 2일'이 새롭게 꾸린 6인 체제로 또 어떤 변화를 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 '1박 2일'은 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 중계 편성으로 인해 10월 4일 오후 6시 10분 방송될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr