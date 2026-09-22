안나가 임신 중 근황을 전했다. / 사진=안나 유튜브 영상 캡처

안나가 임신 중 근황을 전했다. / 사진=안나 유튜브 영상 캡처

축구선수 출신 박주호의 아내 안나가 단 음식을 좋아하지 않는다며, 임신성 당뇨 검사가 싫다고 밝혔다.최근 유튜브 채널 '안나와_ With ANNA'에는 'My travel life | 아이들 없이 혼자 나선 첫 나들이, 양궁 & 쌈밥 & 한옥카페'이라는 영상이 게시됐다.넷째 아이를 임신 중인 안나는 임신성 당뇨 검사에 관한 이야기를 꺼냈다. 안나는 "임신성 당뇨가 있는지 확인하는 검사 있잖나. 나는 그 검사가 제일 싫다"고 밝혔다. 이어 "내가 단 걸 별로 안 좋아하는데, 금식하거나 조금만 먹고 나서 포도당이 들어 있는 정말 정말 단 음료를 마셔야 한다. 나 단 거 진짜 안 좋아한다"고 말했다.평소 단맛을 즐기지 않는다는 이야기도 이어갔다. 안나는 "한 번은 아침에 계란말이가 나와서 좋아했는데, 먹으면서 '어우, 너무 단데?' 그랬다"고 떠올렸다. 그러면서 "한국 마늘빵 단 거 절대 용서 못 한다. 왜 마늘빵을 달게 만든 거냐"며 웃음을 터뜨렸다.박주호와 안나는 2015년 결혼해 슬하에 딸 나은, 아들 건후와 진우를 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 '찐건나블리'라는 애칭으로 불리며 많은 사랑을 받았다. 안나는 2022년 암 투병 사실을 알렸으며 이후 치료를 마치고 회복했다. 현재 넷째를 임신 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr