사진=안재현 유튜브

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배우 안재현이 운동과 태닝으로 달라진 일상을 공개했다.21일 안재현 유튜브 채널에는 '논현동 한복판에 대형 거북이가..? 안재현이 숨겨둔 최애 카페'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 안재현은 최근 처음으로 태닝을 시작했다고 밝혔다. 그는 "이번에 태닝을 처음 해봤다. 2회차 태닝"이라며 달라진 분위기를 드러냈다. 제작진은 "건강해 보인다"고 반응했고, 안재현은 만족스러운 표정을 지었다.안재현은 운동을 시작한 뒤 생활 패턴도 바뀌었다고 설명했다. 그는 과거 운동하지 않고 1일 1식을 했을 때를 떠올리며 "절전 모드가 나한테 맞았다. 하지만 지금은 계속 배고프다"며 이전과 달라진 몸 상태를 전했다."운동하기 싫은 날 없냐?"는 질문에 안재현은 "운동을 거르는 날보다 하지 않았을 때의 찝찝함이 더 크게 느껴진다"고 솔직하게 말했다. 이어 운동을 마친 뒤 거울로 몸의 변화를 확인하는 순간도 동기부여가 된다고 덧붙였다.안재현은 "남자는 운동하면 변화가 순간적으로 조금 빨리 온다. 그때 만족도가 있다"고 밝혔다. 예능에서는 웃음을 줄 때 성취감을 느끼지만, 드라마에서는 비주얼적인 부분도 중요하다며 관리에 힘쓰는 이유를 전했다.운동 후 건강한 시간을 보내고 있는 안재현은 "끝나고 매일매일 운동을 할 수는 없으니 시간은 좀 줄일 것 같다"고 답했다. 그럼에도 운동을 꾸준히 이어가겠다는 의지를 내비쳤다.에이티즈 'BAD' 산의 섹시함을 언급한 안재현은 "크리스마스 때 꼭 한 번쯤은 섹시한 산타 캐릭터를 해보고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다. 운동할 때도 그런 상상을 하며 하루하루를 보낸다고 덧붙여 유쾌한 매력을 보였다.한편 안재현은 배우 구혜선과 2020년 7월 이혼 조정에 합의했다. 그는 앞서 베드신이 있는 작품을 제안받은 뒤 운동을 시작해 최저 60kg에서 77kg까지, 약 17kg을 증량했다고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr