배우 이주연이 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'에서 열연 중이다. / 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마 방송 캡처

배우 이주연이 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'에서 열연 중이다. / 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마 방송 캡처

배우 이주연이 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'에서 열연 중이다.지난 19, 20일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 17, 18회에서는 장서현(이주연)이 자신을 둘러싼 진실을 알게 된 뒤 김무진(하석진)을 다시 붙잡는 모습이 그려졌다.장서현은 박정우(민진웅)를 찾아가 연락이 닿지 않는 김무진의 행방부터 물었다. 아버지 장훈태(권해효)의 거짓말과 어머니 고윤희(윤유선)가 숨겨온 사실을 주변 사람들은 이미 알고 있었다는 것을 깨달은 그는 "나 혼자 등신 만든 거야?"라며 분노했다.김무진이 아침부터 집에 없었다는 사실도 장서현을 불안하게 했다. 그는 박정우에게 "한규림한테 갔어?"라고 물었다. 박정우가 "김무진 일편단심 몰랐어?"라고 받아치자 장서현은 그만하라며 말을 막았다. 이후 김무진과 마주한 장서현은 결국 눈물을 터뜨렸다. 앞서 자신이 먼저 관계를 정리했지만 마음을 바꿨다.장서현은 "한규림한테 가라는 거 취소야. 김무진 껍데기면 어때"라며 김무진을 붙잡았다. 그러나 김무진에게 돌아온 대답은 미안하다는 사과였다. 아버지의 거짓말로 사랑을 포기했다고 생각했던 장서현은 뒤늦게 결정을 되돌렸지만 이미 김무진의 마음은 달라진 뒤였다.아버지 장훈태와의 갈등도 커졌다. 장서현은 사과하는 장훈태에게 이혼을 요구했고 "한규림 같은 거 세상에서 없어졌으면 좋겠다"고 말했다.딸의 말을 들은 장훈태 역시 물러서지 않았다. 그는 "넌 무진이를 사랑할 자격도 사랑받을 자격도 없는 거 같다"고 말한 뒤 자리를 떠났다. 장서현은 아버지의 말을 듣고 눈물을 흘렸다.가족에게 숨겨진 사실을 알게 된 데 이어 23년간 마음에 둔 김무진까지 놓칠 상황에 처하면서 장서현의 선택도 달라지고 있다. 한 차례 포기했던 사랑을 다시 붙잡은 가운데 김무진과의 관계가 어떻게 정리될지가 남은 이야기의 변수로 떠올랐다.'사랑이 온다'는 매주 토, 일요일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr