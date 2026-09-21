배우 한채영이 달라진 얼굴로 근황을 전했다. / 사진=한채영 SNS

사진=한채영 SNS

성형설을 한 차례 간접 해명했던 한채영이 또다시 달라진 얼굴을 보여 눈길을 끌었다.한채영은 21일 자신의 인스타그램에 "Good morning ☕️☕️🤎"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 한채영이 야외에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 한채영은 콧대와 하관이 변한 듯한 비주얼로, 배우 송하윤과 그룹 프로미스나인 멤버 이나경 등을 연상케 했다.앞서 한채영은 지난 5월 첫 틱톡 라이브 방송에서 진한 아이라인과 음영 메이크업 등 평소와 다른 메이크업으로 등장했다. 이에 다수의 누리꾼이 "못 알아봤다", "예전 이미지와 다르다"라는 반응을 보였다. 다소 핼쑥해진 얼굴은 건강 이상설로 번졌다.이에 한채영은 지난 6월 SNS를 통해 여전히 또렷한 이목구비를 자랑했다. 그러자 누리꾼들은 "화장 때문이었네", "라이브 캡처의 오해였다"라며 안도했다.그러나 같은달 8일 업로드된 영상에서 다소 부어오른 볼살과 부자연스러운 콧대를 보여줘 인중축소술 등 성형설이 다시 일었다.한편 한채영은 1980년생이다. 2000년 데뷔해 2007년 4살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했다. 슬하에 2013년생 아들이 있다. 한채영은 최근까지 영화 '악의 도시', 드라마 '스캔들'에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr