설경구가 베니스국제영화제 때 눈물을 흘렸던 이유를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 설경구가 제83회 베니스국제영화제에서 눈물을 흘린 이유를 밝혔다.21일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)의 언론시사회가 열렸다. 이창동 감독과 배우 설경구, 조인성, 조여정이 참석했다. 전도연은 해외 일정으로 인해 모니터를 통해 간담회에 등장했다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부의 이야기를 그린다. 다큐멘터리 제작을 위해 만난 두 부부는 숨은 욕망을 마주한다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다.설경구는 베니스국제영화제 공식 상영 당시 눈물을 흘려 화제가 됐다. 당시 왜 울었는지 묻는 말에 설경구는 "조인성도 같이 울었다"고 말해 웃음을 자아냈다. 조인성은 "형이 울어서 울었다"고 응수했다.설경구는 "영화를 두 번째 보는 거였는데 몰입이 됐다"고 털어놨다. 그는 "관객들이 박수를 쳐주는 걸 보면서 복합적인 감정이 들었다"며 "고흥에서 촬영했던 게 파노라마처럼 스쳐 지나갔다. 그러면서 터졌다"고 설명했다.설경구는 "한국에 있는 동안 연락 정말 많이 받았는데 창피해서 혼났다"고 밝혔다. 그러면서도 "다행인 건 조인성이 같이 울어줘서 위로가 됐다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr